Risonanza magnetica per immagini (RMI)

La RMI è preferibile alla tomografia computerizzata (TC) quando i medici necessitano di maggiori dettagli sui tessuti molli, per esempio, per acquisire immagini di anomalie nel cervello, nella midollo spinale, nei muscoli e nel fegato. La RMI è particolarmente utile per rilevare la presenza di tumori in tali tessuti.

La RMI viene utilizzata anche per gli scopi seguenti:

misurare alcune molecole del cervello che consentono di distinguere un tumore da un ascesso cerebrale

identificare anomalie negli organi riproduttivi femminili, fratture dell’anca e del bacino

aiutare i medici a valutare le anomalie articolari (come le lacerazioni dei legamenti o della cartilagine del ginocchio) e le distorsioni

aiutare i medici a valutare sanguinamenti o infezioni

La RMI è utilizzata anche quando i rischi della TC sono elevati. Per esempio, la RMI può essere preferibile per i soggetti che hanno sviluppato una reazione ai mezzi di contrasto iodati utilizzati nella TC, e per le donne in gravidanza (dato che le radiazioni possono causare problemi al feto).

La RMI eseguita dopo l’iniezione in vena di un mezzo di contrasto contenente gadolinio aiuta i medici a valutare le infiammazioni, i tumori e i vasi sanguigni. L’iniezione di questo mezzo di contrasto in un’articolazione aiuta i medici ad ottenere un quadro più chiaro di eventuali anomalie articolari, in particolare se sono complesse (come le lesioni o la degenerazione di legamenti e cartilagini del ginocchio).