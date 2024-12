I soggetti devono essere ricoverati in ospedale, solitamente in un’unità di terapia intensiva (UTI). Spesso necessitano di:

Monitoraggio cardiaco e della pressione arteriosa

Ossigeno o respiratore

Liquidi e farmaci direttamente in vena (EV)

Il medico tratta le cause dello stupor o del coma. Il trattamento può includere:

Antidoti per farmaci o veleni

Antibiotici per un’infezione

Intervento chirurgico per l’accumulo di sangue o liquido intorno al cervello

I pazienti che restano in coma richiedono cure di supporto come:

Un sondino per alimentazione per acqua e cibo

Essere girati frequentemente per prevenire la formazione di piaghe da decubito e coaguli di sangue

Muovere spesso le braccia e le gambe del paziente per prevenire l’irrigidimento dei muscoli (contratture)

Un tubo (catetere) nella vescica per drenare l’urina

Collirio per impedire che gli occhi del soggetto si secchino

L’evoluzione delle condizioni del soggetto dipende dalle cause del coma. Alcuni problemi si risolvono e il soggetto guarisce completamente. Altri soggetti si risvegliano, ma presentano danni cerebrali e non ritornano alla normalità. I soggetti che presentano gravi danni cerebrali possono rimanere in coma. Alcuni entrano in uno stato vegetativo.