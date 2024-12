La dichiarazione anticipata di trattamento è un insieme di documenti in cui si comunicano le volontà di un individuo in materia di salute, nel caso in cui quest’ultimo perda la capacità di decisione in materia di salute. Esistono due tipi principali di dichiarazioni anticipate di trattamento: testamenti biologici e procure per assistenza sanitaria. Questi due tipi sono generalmente combinati in un unico documento di dichiarazione anticipata di trattamento (vedere anche Panoramica sulle questioni legali ed etiche nell’assistenza sanitaria).

Il testamento biologico fornisce, in anticipo, le istruzioni o le preferenze dell’individuo su futuri trattamenti medici, in particolare in materia di assistenza terminale, in caso di perdita della capacità decisionale in materia di salute.

Una procura per assistenza sanitaria prevede la nomina di un soggetto (solitamente denominato agente o anche delegato sanitario, rappresentante sanitario o altro nome nei diversi stati) incaricato di prendere decisioni per conto del soggetto (il mandante) in caso di incapacità (temporale o permanente) di prendere decisioni in materia di salute.

Se qualcuno non ha la capacità di prendere o comunicare una decisione in materia di salute e non ha un sostituto nominato dal tribunale (tutore o curatore) né un sostituto auto-nominato (agente o delegato), i professionisti sanitari di solito si affidano al parente più prossimo o anche a un amico intimo come sostituto responsabile d’ufficio. La maggior parte degli stati autorizza i sostituti responsabili d’ufficio, solitamente parenti prossimi; tuttavia, l’esatta portata dell’autorità e la priorità dei sostituti consentiti variano in base allo stato.

Quando la legge statale non autorizza la figura del sostituto responsabile d’ufficio e i medici e gli ospedali si rivolgono al parente più prossimo, la portata dell’autorità legale di questo tipo di soggetti assume meno chiarezza. Nel raro caso in cui la questione sia presentata in tribunale, viene di norma nominato un familiare o tutore o curatore per le decisioni in materia di salute, ma anche un amico o una figura esterna per la somministrazione delle cure dirette. La procura per assistenza sanitaria (e il testamento biologico se fornisce linee guida utili) elimina quasi del tutto la necessità di adire alle vie legali e contribuisce a garantire che siano rispettate le decisioni del soggetto in materia di salute.

Idealmente, ogni medico che presti cure al mandante e l’ospedale al momento del ricovero dovranno ricevere una copia del testamento biologico o della procura per assistenza sanitaria. Altre copie dovranno inoltre essere conservate nella cartella clinica permanente del mandante, consegnate all’agente nominato e all’avvocato del mandante e conservate fra i documenti importanti. I soggetti devono anche fornirne copie ad altri familiari o amici stretti che saranno probabilmente coinvolti nel corso di una malattia grave. Questo contribuisce a evitare sorprese e controversie quando l’agente si troverà a dover prendere decisioni difficili. Le banche dati basate sul Web che conservano informazioni circa le dichiarazioni anticipate di trattamento e che possono essere consultate dai professionisti sanitari sono sempre più diffuse. Inoltre, sono disponibili anche delle app per smartphone che consentono a un soggetto di salvare le dichiarazioni anticipate di trattamento, di condividerle con i familiari e di inviarle al medico in formato elettronico.

La redazione di più di una dichiarazione anticipata di trattamento o dichiarazioni eccessivamente complicate può dare adito a confusione. In presenza di testamento biologico e di una procura per assistenza sanitaria, il mandante dovrà stabilire quale documento abbia priorità in presenza di presunti conflitti.

Testamento biologico Il testamento biologico è un documento limitato che esprime le preferenze di un soggetto relative alle cure mediche future. In molti stati, il documento è più formalmente chiamato direttiva sanitaria per i medici o dichiarazione. Il testamento biologico ha generalmente per oggetto l’assistenza terminale, ma può contenere indicazioni su qualsiasi aspetto inerente a cure o trattamenti. Ad esempio, sempre più spesso le persone compilano dichiarazioni anticipate psichiatriche specializzate incentrate sul trattamento della salute mentale. I testamenti biologici possono assumere efficacia nel momento in cui l’individuo perde la capacità di decisione in materia di salute e soffre di una specifica condizione definita dalla legge dello stato, generalmente una malattia terminale o uno stato di incoscienza permanente. Alcuni stati riconoscono altre patologie come condizioni in stadio avanzato (ad esempio, malattia di Alzheimer avanzata) o qualsiasi patologia di cui sia fatta menzione nel testamento biologico. Molti sono del parere che il decesso sia preferibile a una dipendenza permanente da dispositivi medici o all’assenza di speranza di tornare a una certa qualità di vita. Altri ritengono altrettanto fortemente che l’adozione di misure e l’uso di strumenti tecnologici avanzati siano d’obbligo al fine di estendere la vita il più a lungo possibile, indipendentemente dal grado di intervento clinico richiesto o dalla qualità della vita che ne risulta. Il testamento biologico consente di esprimere una di queste due preferenze (o qualsiasi misura intermedia che l’individuo ritenga accettabile). L’inclusione in un testamento biologico di informazioni su valori centrali relativi ad assistenza terminale, priorità personali e obiettivi di assistenza può essere altrettanto utile, se non addirittura più utile, dell’espressione di desideri di trattamenti specifici, perché la maggior parte delle decisioni relative a trattamenti specifici sono imprevedibili. Per avere validità legale, il testamento biologico dovrà essere conforme ai requisiti della legge vigente, come quelli che disciplinano le modalità di sottoscrizione del documento e i testimoni necessari o l’autenticazione notarile, nonché il contenuto del testo. Molti stati rendono disponibili moduli specifici, per chi desidera utilizzarli. Il paziente riesce generalmente a trovare esempi di moduli accettabili presso ospedali e altri professionisti sanitari, in uffici locali per la terza età o su siti Web di associazioni legali. Esempi di contenuti In genere, il testamento biologico contiene indicazioni sul momento di passaggio degli obiettivi di trattamento da tentativi aggressivi e curativi ad approcci mirati principalmente a offrire cure di conforto e a consentire la morte naturale. La linea di separazione viene tracciata da ogni singolo individuo in punti diversi in funzione dei valori, delle convinzioni e degli obiettivi che gli sono propri. Nel testamento biologico, alcuni scelgono di dare linee guida di carattere prettamente generale, mentre altri forniscono anche istruzioni su trattamenti specifici, come alimentazione e idratazione artificiale (con sonda alimentare), rianimazione cardiopolmonare (RCP) o ventilazione meccanica. Il quadro e le esigenze di ogni paziente sono unici e complessi. Per questo motivo, i brevi esempi di testamento biologico qui riportati sono forniti unicamente a scopo illustrativo dell’ampia varietà di temi. Ad esempio, per esprimere la preferenza verso un trattamento terapeutico aggressivo, il documento può così essere formulato: "Desidero che la mia vita sia prolungata nella misura massima possibile, indipendentemente dalla mia condizione, dalle probabilità di recupero, dal carico terapeutico o dal costo delle procedure". Tuttavia è opportuno precisare che la scelta personale dell’individuo ha certi limiti. Ad esempio, i professionisti sanitari non sono tenuti a somministrare trattamenti che siano inadeguati dal punto di vista clinico o chiaramente futili. Per evitare che siano compiuti eroici tentativi di prolungamento della vita, il documento potrebbe così essere formulato: “Se sono affetto da una condizione terminale o sono in uno stato vegetativo persistente dal quale non è prevista alcuna possibilità di recupero e il trattamento di supporto alle funzioni vitali non fa che rinviare il momento del decesso, non desidero che la mia vita sia prolungata e non desidero essere (più) sottoposto a trattamento di sostegno alla vita (comprese alimentazione e idratazione artificiali)”. La linea di demarcazione può essere tracciata in punti diversi. Ad esempio, con la seguente formulazione: “Se sono affetto da una lesione cerebrale permanente e grave (ad esempio, riesco ad aprire gli occhi, ma non riesco a parlare o a capire) e i medici non reputano che le mie condizioni possano migliorare, non desidero che la mia vita sia prolungata e non desidero essere (più) sottoposto a trattamento di sostegno alla vita (comprese alimentazione e idratazione artificiali)”. In ogni caso, quando il soggetto rifiuta le cure mediante una dichiarazione anticipata di trattamento, i professionisti sanitari sono comunque sempre tenuti a offrire le misure di conforto necessarie per la condizione del soggetto. Limiti Il testamento biologico presenta dei limiti sostanziali. Ad esempio, in linea generale contempla solo una scelta limitata di decisioni per gli stadi terminali; non è possibile, realisticamente, anticipare ogni circostanza clinica seria che l’individuo potrebbe trovarsi ad affrontare in futuro e il documento scritto potrebbe non essere disponibile al momento e nel luogo necessari. Inoltre, le preferenze di un soggetto possono variare se sviluppa una malattia progressiva o i suoi valori e le sue priorità mutano nel corso del tempo. Il testamento biologico viene spesso redatto molto prima che sia di fatto necessario prendere decisioni serie, dunque istruzioni altamente specifiche potrebbero non essere in linea con circostanze nuove e imprevedibili. Malgrado questo, il testamento biologico può offrire linee guida generali ai professionisti sanitari e ai sostituti responsabili del paziente, nell’ambito delle decisioni da prendere di fronte a una malattia grave. Sapevate che...