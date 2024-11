Panoramica sulle infezioni delle vie urinarie (IVU)

University of Riverside School of Medicine

Nel soggetto sano, l’urina presente nella vescica è sterile e non contiene batteri né altri microrganismi. Il dotto che trasporta l’urina dalla vescica all’esterno (uretra) non contiene batteri o li contiene in quantità troppo modesta per causare un’infezione. Qualsiasi parte del tratto urinario può, tuttavia, sviluppare un’infezione. Un’infezione in un punto qualsiasi del tratto urinario è chiamata infezione delle vie urinarie (IVU).

Organi dell’apparato urinario

Le IVU sono generalmente classificate come superiori o inferiori in base al segmento in cui si verificano lungo il tratto urinario, anche se talvolta è difficile o impossibile per il medico stabilirlo:

Infezioni del tratto inferiore: Infezioni della vescica (cistite)

Infezioni del tratto superiore: Infezioni dei reni (pielonefrite)

Alcuni medici considerano anche le infezioni dell’uretra (uretrite) e della prostata (prostatite) come infezioni del tratto inferiore. Negli organi doppi, come i reni, l’infezione può colpire uno o entrambi gli organi. Le IVU possono verificarsi nei bambini come negli adulti.