Panoramica sul ruolo del sodio nell’organismo

Con l’avanzare dell’età, l’organismo perde la capacità di mantenere l’equilibrio dei liquidi e del sodio per diversi motivi:

Calo della sete: con l’avanzare dell’età, lo stimolo della sete viene avvertito con una rapidità e un’intensità minori, di conseguenza si ha la tendenza a bere una quantità insufficiente di liquidi.

Alterazioni renali: con l’invecchiamento, i reni possono perdere la capacità di trattenere l’acqua e gli elettroliti dalle urine (concentrazione delle urine) e, di conseguenza, viene eliminata una quantità maggiore di acqua nelle urine.

Meno liquidi nell’organismo: l’organismo degli anziani contiene meno liquidi. Negli anziani, solo il 45% del peso corporeo è costituito da liquidi, rispetto al 60% nei giovani. Questo cambiamento implica che una leggera perdita di liquidi e di sodio, come ad esempio nel caso di febbre oppure di alimentazione e idratazione insufficienti (talvolta anche solo per uno o due giorni), può avere conseguenze più gravi negli anziani.

Incapacità di ottenere acqua: alcuni anziani hanno problemi di mobilità o problemi fisici di altro tipo che impediscono loro di prendersi da bere quando hanno sete. Altri possono essere affetti da demenza e ciò impedisce loro di avvertire o esprimere la sensazione di sete. È possibile che debbano dipendere da altre persone per ottenere acqua.

Farmaci: molti anziani assumono farmaci per l’ipertensione arteriosa, il diabete mellito o malattie cardiache che possono promuovere l’escrezione dei liquidi in eccesso dall’organismo o possono intensificare gli effetti negativi della perdita di liquidi.

Tali situazioni possono determinare la perdita o il consumo insufficiente di liquidi, con conseguenti livelli elevati di sodio nel sangue (ipernatriemia) e/o disidratazione. Poiché queste situazioni sono più comuni nei soggetti anziani, anche l’ipernatriemia è più frequente in questa fascia di età. L’ipernatriemia può avere effetti importanti sugli anziani e può causare stato confusionale (delirio), coma e morte, se grave.

Anche l’eccesso di liquidi e di sodio si osserva più frequentemente negli anziani, perché in età avanzata sono più comuni anche i disturbi che di solito provocano un eccesso di liquidi (sovraccarico idrico), come ad esempio l’insufficienza cardiaca, i disturbi del fegato e l’insufficienza renale.

Un basso livello di sodio nel sangue (iponatriemia) è più comune negli anziani. Generalmente, si verifica iponatriemia quando l’organismo trattiene una quantità eccessiva di liquidi, come nel caso dell’insufficienza cardiaca o delle malattie del fegato. L’iponatriemia colpisce anche gli anziani che assumono determinati tipi di diuretici (diuretici tiazidici, come l’idroclorotiazide), in particolare se i reni non funzionano normalmente. I diuretici sono farmaci che aiutano l’organismo a eliminare i liquidi in eccesso. Anche l’uso degli integratori alimentari in forma liquida o la somministrazione di liquidi a basso contenuto di sodio per via endovenosa durante il ricovero ospedaliero possono causare iponatriemia negli anziani.