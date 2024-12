Ascesso del cervello

Risonanza magnetica per immagini o tomografia computerizzata

Prelievo e analisi di un campione di pus dall’ascesso

Se il medico sospetta un ascesso cerebrale, viene effettuata una risonanza magnetica per immagini (RMI) prima e dopo l’iniezione di gadolinio per via endovenosa. Il gadolinio (un mezzo di contrasto per la RMI) rende più visibili gli ascessi nella RMI. Se la RMI non è disponibile, può essere eseguita una tomografia computerizzata (TC) dopo aver iniettato per via endovenosa un mezzo di contrasto radiopaco (che rende più visibili gli ascessi nelle scansioni). La RMI ha una maggiore risoluzione e può mostrare le anomalie precoci meglio della TC. Tuttavia, possono essere necessari esami supplementari per stabilire la diagnosi, perché un tumore cerebrale o una lesione dovuta a un ictus o alla sclerosi multipla possono assomigliare a un ascesso cerebrale.

Per identificare l’organismo responsabile e determinare pertanto i farmaci più efficaci, il medico preleva un campione di pus dall’ascesso con un ago. Viene esaminato al microscopio e inviato a un laboratorio per la crescita (coltura) dei batteri nel liquido, al fine di poterlo identificare. La RMI o la TC viene utilizzata per guidare l’ago nell’ascesso. Per questa procedura (detta agoaspirazione stereotassica), sul cranio viene fissata una griglia che fornisce dei punti di riferimento identificabili nella RMI o nella TAC. Pertanto, dopo aver praticato un piccolo foro nel cranio, il medico può guidare l’ago con precisione fino all’ascesso.

Tuttavia, il medico non attende di avere i risultati della coltura per avviare la terapia.