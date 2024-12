Panoramica sulle lesioni craniche

In caso di trauma cranico minore, che non causa altri sintomi oltre al dolore nella sede della lesione, viene somministrato un analgesico leggero, come il paracetamolo, mentre sono sconsigliati l’aspirina o qualsiasi altro farmaco antinfiammatorio non steroideo, in quanto possono peggiorare il sanguinamento cerebrale o intracranico. I medici utilizzano punti (suture) o graffette chirurgiche per richiudere le ferite e vi applicano garze o bende.

Se non vi è stata perdita di coscienza, o vi è stata solo per breve tempo, e i risultati degli esami sono normali, il paziente può essere dimesso, a condizione che nelle prime 24 ore dopo la lesione un membro della famiglia o un amico possa controllarlo per alcuni sintomi a intervalli di poche ore. Il membro della famiglia o l’amico devono riportare il paziente in ospedale se si sviluppa uno qualsiasi dei seguenti sintomi potenzialmente gravi:

riduzione della vigilanza e della percezione dell’ambiente circostante

problemi della vista, dell’udito o del cammino

intorpidimento o paralisi di una parte del corpo

peggioramento della cefalea eventualmente presente

Vomito

deterioramento della funzione mentale (come stato confusionale, incapacità di riconoscere le persone o comportamento anomalo)

crisi convulsive

Se la perdita di coscienza è stata prolungata o i risultati degli esami sono anomali, il paziente viene solitamente tenuto in osservazione, al pronto soccorso o in ospedale.

Ai bambini con trauma cranico minore viene permesso di dormire, ma devono essere svegliati a intervalli regolari per controllare i sintomi.

Se, in base ai sintomi e agli esiti della TC, i medici sospettano un danno cerebrale, si ricorre al ricovero, anche per i bambini. Inoltre, i bambini vengono ricoverati in ospedale se sono rimasti in stato di incoscienza anche per poco tempo o hanno manifestato una crisi convulsiva, oppure quando vi sia il sospetto di violenza sui minori.