Liquidi ed elettroliti per via endovenosa

Insulina per via endovenosa

La chetoacidosi diabetica è un’emergenza medica. Può essere necessario il ricovero, spesso in un reparto di terapia intensiva. Grandi quantità di liquidi vengono somministrate per via endovenosa in associazione a elettroliti, come sodio, potassio, cloro e talvolta fosfati, per sostituire quelli perduti con l’eccessiva diuresi.

L’insulina è somministrata generalmente per via endovenosa per un’azione più veloce e per la possibilità di modificare la dose quando serve.

I livelli di glucosio, chetoni ed elettroliti nel sangue vengono misurati a intervalli di poche ore. I medici misurano anche l’acidità del sangue. Talvolta, sono necessari trattamenti supplementari per correggere un’elevata acidità del sangue. Tuttavia, il controllo dei livelli di glucosio nel sangue mediante insulina, la somministrazione di liquidi e la sostituzione degli elettroliti persi generalmente permettono all’organismo di ristabilire il normale equilibrio acido-base. Quando gli zuccheri nel sangue si avvicinano ai valori normali viene somministrato per via endovenosa destrosio (un tipo di zucchero) in combinazione con insulina, per interrompere la produzione di chetoni.