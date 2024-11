Per la TC, il soggetto giace supino su un tavolo motorizzato che si muove attraverso l’apertura di uno scanner a forma di ciambella. Il soggetto viene spostato attraverso lo scanner mentre i dispositivi gli ruotano intorno. Per alcune TC, il tavolo si sposta in modo incrementale e si ferma per l’acquisizione di ogni scansione (sezione). Per altre TC, il tavolo si sposta continuamente durante la scansione. Poiché il soggetto si sposta in linea retta e i rivelatori si muovono compiendo un cerchio, le serie di misurazioni sembrano essere acquisite formando una spirale attorno al soggetto.

I soggetti devono indossare indumenti privi di bottoni metallici, bottoni automatici, cerniere o altro metallo sopra l’area da acquisire e devono togliere qualsiasi gioiello. Non sono oggetti pericolosi, ma possono bloccare le radiazioni e distorcere l’immagine. Durante l’esame, è importante rimanere immobili e trattenere periodicamente il respiro durante l’acquisizione delle radiazioni, in modo che le immagini non siano sfocate. Durante la procedura, si potrebbe avvertire un leggero ronzio.

A seconda dell’area esaminata e della modernità dello scanner, in genere la procedura va da pochi secondi ad alcuni minuti. La TC del torace richiede meno di un minuto e si deve trattenere il respiro solo una volta e solo per pochi secondi.

A volte potrebbe essere necessario assumere un mezzo di contrasto radiopaco. I mezzi di contrasto sono sostanze visibili alla radiografia che aiutano a distinguere un tessuto dall’altro. Il mezzo di contrasto viene iniettato in vena, assunto per via orale o introdotto attraverso l’ano. La scelta dei mezzi di contrasto usati dipende dal tipo di esame da eseguire e dalla parte del corpo da valutare.

Di solito la TC si esegue ambulatorialmente. È possibile riprendere le attività normali immediatamente dopo l’esame.

Tomografia computerizzata (TC) Video