L’esame dell’occhio

La rifrazione è la procedura attraverso la quale vengono valutati i difetti di messa a fuoco. I difetti dell’acuità visiva (nitidezza della vista) che dipendono da vizi di rifrazione, come miopia, ipermetropia, astigmatismo e presbiopia, vengono diagnosticati con la rifrazione. L’acuità visiva è di solito misurata su una scala che confronta la vista del paziente a circa 6 m con quella di un soggetto con una vista normale. Pertanto, un soggetto con 20/20 di vista vede oggetti posti a circa 6 m di distanza con la stessa nitidezza di una persona con una vista normale, ma un soggetto con 20/200 di vista vede a circa 6 m ciò che un soggetto con vista normale vede a circa 61 m.

Un importante test di acuità visiva utilizza le tavole di Snellen (tavole visive), ovvero larghe tavole o scatole luminose che riportano lettere via via più piccole. Le tavole devono essere lette a una distanza standard. Il grado di acuità visiva viene determinato in base al valore della fila di lettere che il soggetto riesce a leggere. Per le persone analfabete, vengono adoperate tavole modificate in cui le lettere sono rappresentate dal simbolo “E” ruotato in modo casuale. I soggetti devono descrivere com’è rivolto il simbolo “E”. Se il soggetto non riesce a leggere niente, l’esaminatore può verificare se il soggetto è in grado di contare le dita dell’esaminatore o di vedere se la mano dell’esaminatore si muove. L’esaminatore verifica anche la visione da vicino chiedendo al soggetto di leggere una scheda per la presbiopia o un giornale a una distanza di circa 35 cm.

La rifrazione automatica viene eseguita con macchine che misurano il vizio di rifrazione sulla base della deviazione dei raggi luminosi prodotta mentre attraversano l’occhio. Il paziente si siede di fronte all’autorefrattometro, che emette un fascio di luce e poi misura la risposta dell’occhio. La macchina usa poi queste informazioni per calcolare la gradazione delle lenti necessarie a correggere il vizio di rifrazione. Si tratta di un esame della durata di solo pochi secondi.

Il forottero è lo strumento più comunemente usato, insieme alle tavole di Snellen, per consentire la migliore determinazione della correzione ottica di un soggetto che abbia bisogno di occhiali o lenti a contatto. Il forottero contiene una varietà completa di lenti correttive che consentono al soggetto di mettere a confronto differenti livelli di correzione mentre osserva le tavole. In genere, prima di prescrivere le lenti, l’oculista impiegherà il forottero per confermare l’informazione ottenuta con l’autorefrattometro.