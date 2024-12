Michigan Medicine at the University of Michigan

L’elettrocardiogramma (ECG) è un esame medico rapido, semplice e indolore che misura gli impulsi elettrici del cuore.

Durante un ECG, gli impulsi elettrici del cuore vengono misurati, amplificati e registrati. La registrazione, ovvero l’elettrocardiogramma (o ECG), fornisce informazioni su

La parte del cuore che dà il via ad ogni battito cardiaco (il pacemaker, chiamato nodo senoatriale o nodo del seno)

Le vie di conduzione nervosa del cuore

Frequenza e ritmo del cuore

A volte, l’ECG può evidenziare un ingrossamento del cuore (ad esempio, dovuto possibilmente a ipertensione arteriosa) oppure uno scarso apporto di ossigeno al cuore a causa di un’ostruzione di uno dei vasi sanguigni che lo irrorano (le arterie coronarie).

ECG: Lettura delle onde (Anima... Video

Elettrocardiogramma Immagine

ECG: battito cardiaco normale Immagine Tratto da D Dubin, Rapid Interpretation of EKGs, 1996, Cover Inc., p. 95; autorizzazione concessa.

Solitamente l’ECG si esegue quando si sospetta una cardiopatia. Talvolta, viene effettuato anche nell’ambito di un esame obiettivo di routine di soggetti di mezza età e anziani, anche in assenza di segni di cardiopatia. Si può utilizzare come base di confronto con successivi ECG, in caso di insorgenza di cardiopatia.

Un’aritmia e un inadeguato flusso di sangue al cuore possono comparire solo per un breve periodo e in modo imprevedibile. Per rilevare tali problemi, i medici possono ricorrere all’elettrocardiogramma dinamico continuo, in cui la registrazione dell’ECG dura 24 ore mentre il soggetto è impegnato nelle normali attività quotidiane.

Sistema di conduzione del cuore MODELLO 3D

Esecuzione dell’ECG Per eseguire un ECG, l’esaminatore posiziona gli elettrodi (piccoli sensori circolari che si attaccano alla cute) su braccia, gambe e torace del soggetto. Un ECG standard utilizza 12 elettrodi (chiamato ECG a 12 derivazioni). Gli elettrodi non contengono aghi e sono indolori. Se sono presenti peli folti, potrebbe essere necessario rasare le aree in cui vanno applicati gli elettrodi. Questi elettrodi misurano l’ampiezza e la direzione delle correnti elettriche cardiache durante ogni battito. Gli elettrodi sono connessi mediante fili elettrici a un apparecchio che registra un tracciato relativo a ciascun elettrodo. Ogni tracciato mostra l’attività elettrica del cuore da diverse angolazioni. I tracciati rappresentano l’ECG. Per eseguire un ECG occorrono 3 minuti e non comporta rischi. ECG: lettura delle onde