Ossigeno supplementare

Ventilazione meccanica

Trattamento della causa

I soggetti con insufficienza respiratoria acuta vengono trattati nelle unità di terapia intensiva (UTI).

Viene somministrato ossigeno supplementare per correggere qualsiasi carenza di ossigeno. L’ossigeno può essere somministrato utilizzando piccole forcelle in plastica inserite nel naso (cannula nasale) o attraverso una maschera, a seconda della quantità di ossigeno necessaria. Di solito, l’ossigeno viene inizialmente somministrato in quantità superiori a quelle necessarie, che vengono ridotte successivamente.

La ventilazione meccanica risolve il problema della ventilazione polmonare (e riduce i livelli di anidride carbonica) nei pazienti con insufficienza respiratoria ipercapnica. Nella ventilazione meccanica, si utilizza una macchina (ventilatore meccanico) per favorire l’immissione e l’emissione dell’aria nei polmoni. La macchina fornisce aria sotto pressione mediante una maschera facciale (ventilazione a pressione positiva non invasiva) o un altro dispositivo, oppure attraverso un tubo inserito nella trachea (ventilazione a pressione positiva invasiva).

Frequentemente, i metodi non invasivi vengono utilizzati per primi, tuttavia, può rendersi necessaria la ventilazione meccanica invasiva, eccetto qualora l’insufficienza respiratoria si risolva rapidamente con il trattamento non invasivo. Nella maggior parte dei casi, l’insufficienza respiratoria viene trattata sia con ossigeno supplementare sia con un tipo di ventilazione meccanica.

Si deve inoltre trattare la causa di base dell’insufficienza respiratoria. Ad esempio, la terapia antibiotica trova impiego per combattere la polmonite di origine batterica, mentre l’uso di broncodilatatori è mirato ad aprire le vie aeree degli asmatici. Altri farmaci possono essere utilizzati, ad esempio, per ridurre l’infiammazione o per trattare formazioni trombotiche.