Avvelenamento da monossido di carbonio

Per evitare l’avvelenamento, le sorgenti di combustione domestica, come caldaie a gas e stufe a legna, devono avere un adeguato impianto di ventilazione. Se la ventilazione non è possibile, una finestra aperta può limitare l’accumulo del monossido di carbonio permettendo la sua fuga all’esterno. I tubi di scarico delle fornaci o di altri apparecchi da riscaldamento devono essere controllati periodicamente per evitare rotture o perdite.

Esistono sensori chimici per uso domestico che captano il monossido di carbonio nell’aria ed emettono un allarme quando è presente. Se si sospetta la presenza di monossido di carbonio in casa, si devono aprire le finestre ed evacuare l’abitazione, quindi si cerca di individuare la sorgente della perdita. Il controllo costante, mediante tali sensori, può identificare il monossido di carbonio presente prima che si manifesti un avvelenamento. Come i rilevatori di fumo, i sensori di monossido di carbonio sono consigliati in ogni casa.