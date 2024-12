Panoramica sull’ictus

Valutazione medica

Tomografia computerizzata o risonanza magnetica per immagini

Analisi di laboratorio, comprese quelle per misurare la glicemia

I sintomi e i risultati dell’esame obiettivo suggeriscono la diagnosi di ictus, ma sono necessari degli esami per aiutare il medico a determinare:

Se c’è stato un ictus

Se si tratta di un ictus ischemico o emorragico

La sua gravità e se è necessario un trattamento immediato

Qual è il modo migliore per prevenire ictus futuri

Se è necessaria una terapia di riabilitazione ed eventualmente cosa deve includere

Viene misurata immediatamente la glicemia, perché se è bassa (ipoglicemia), talvolta può causare sintomi simili a quelli dell’ictus, come ad esempio la paralisi di un lato del corpo.

Di solito vengono eseguite una tomografia computerizzata (TC) o una risonanza magnetica per immagini (RMI) dell’encefalo per stabilire quanto segue:

Determinare se si sia manifestato un ictus e stimare quando si è manifestato

Stabilire se si tratti di un ictus ischemico o emorragico

Identificare eventuali grandi arterie ostruite da un coagulo che potrebbe essere asportato meccanicamente mediante la cosiddetta trombectomia (meccanica) endovascolare

Controllare se siano presenti segni di maggiore pressione all’interno del cranio (pressione endocranica)

Questi esami possono individuare la maggior parte degli ictus emorragici, ad eccezione di alcune emorragie subaracnoidee. Quando la TC non rileva un ictus, si può eseguire una puntura lombare per controllare la presenza di sangue dovuto a un’emorragia subaracnoidea. Anche la TC e la RMI possono individuare molti ictus ischemici, ma a volte non prima di diverse ore dopo la comparsa dei sintomi.

Altri esami di diagnostica per immagini comprendono angiografia con risonanza magnetica, angio-TC e angiografia cerebrale. Nell’angiografia cerebrale, un tubo (catetere) sottile e flessibile viene inserito in un’arteria nell’inguine e viene fatto avanzare attraverso l’aorta fino a un’arteria carotide del collo e da lì fino al cranio. Un mezzo di contrasto viene iniettato nelle arterie cerebrali per renderle visibili nelle radiografie. Tuttavia, l’angio-TC ha ampiamente sostituito l’angiografia cerebrale poiché è meno invasiva. L’angio-TC prevede l’iniezione di un mezzo di contrasto in una vena del braccio, un’opzione leggermente più sicura rispetto all’inserimento di un catetere in un’arteria come avviene nell’angiografia cerebrale.

Se necessario per confermare la diagnosi, un tipo speciale di RMI, detta RMI pesata in diffusione, può mostrare le zone di tessuto cerebrale gravemente e in genere permanentemente danneggiate e non più funzionanti. La RMI pesata in diffusione può spesso essere utile per differenziare un attacco ischemico transitorio da un ictus ischemico. Tuttavia, questa procedura non è sempre disponibile.

Per identificare la causa di ictus, i medici cercano di determinare dove è localizzato il problema:

Il cuore: Vengono eseguiti un elettrocardiogramma (ECG), un ecocardiogramma ed esami del sangue per verificare la presenza di danni cardiaci che potrebbero causare la formazione di coaguli che possono raggiungere il cervello.

Vasi sanguigni: la TC, la RMI e l’ecografia vengono eseguite per controllare i vasi sanguigni che conducono dal cuore al cervello.

Il sangue: vengono eseguiti degli esami del sangue per verificare la presenza di disturbi che causano coagulazione del sangue.

Il medico esegue anche delle analisi per individuare eventuali problemi che possono contribuire o causare un ictus, come un’infezione cardiaca, un basso livello di ossigeno nel sangue e la disidratazione. Si esegue un’analisi delle urine per controllare la presenza di cocaina.

Vengono eseguiti altri esami in base alle necessità. Non appena si sospetta un ictus, viene valutata la capacità di deglutire, a volte mediante radiografie dopo aver ingerito una sostanza visibile alla radiografia (mezzo di contrasto radiopaco), come il bario. Se i soggetti presentano difficoltà di deglutizione, non viene somministrato nulla per via orale, eccetto talvolta farmaci, fino a quando la deglutizione non migliora.

A seconda del tipo di ictus sospettato, vengono effettuati degli esami per identificarne la causa.

Si usa spesso una serie standardizzata di domande e comandi per determinare la gravità dell’ictus e il grado di recupero del soggetto. Tra questi vi sono la valutazione del livello di coscienza, la capacità di rispondere alle domande, la capacità di ubbidire a comandi semplici, la vista, la funzione delle braccia e delle gambe e l’elocuzione.