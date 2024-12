Sindromi convulsive

Una volta diagnosticata una crisi convulsiva, sono in genere necessari altri esami per identificarne la causa.

I soggetti notoriamente affetti da un disturbo convulsivo possono non aver bisogno di esami, fatta eccezione per un esame del sangue per misurare i livelli dei farmaci anticonvulsivanti che stanno assumendo. Tuttavia, se presentano sintomi che indicano un disturbo che può essere trattato (come una lesione alla testa o un’infezione), si eseguono ulteriori esami.

Gli esami del sangue vengono spesso eseguiti per controllare le cause possibili di una crisi convulsiva o la causa di una crisi convulsiva in un soggetto con un disturbo convulsivo noto. Questi esami includono la misurazione dei livelli di sostanze come zucchero, calcio, sodio e magnesio ed esami volti a determinare se il fegato e i reni funzionino normalmente. Può essere analizzato un campione di urine per controllare la presenza di sostanze stupefacenti illegali che potrebbero non essere state riferite. Queste droghe possono scatenare una crisi.

Può essere effettuato un elettrocardiogramma per controllare la presenza di un’aritmia cardiaca. Poiché un’aritmia può ridurre notevolmente il flusso sanguigno (e pertanto l’apporto di ossigeno) al cervello, può scatenare la perdita di coscienza e occasionalmente una crisi convulsiva o sintomi simili.

In genere vengono eseguiti prontamente degli esami di diagnostica per immagini del cervello per accertare eventuali emorragie o un ictus. In genere, viene eseguita una tomografia computerizzata (TC), ma può essere eseguita anche una risonanza magnetica per immagini (RMI). Entrambi gli esami sono in grado di identificare anomalie che potrebbero causare crisi convulsive. La RMI fornisce immagini più dettagliate del tessuto cerebrale, ma non è sempre prontamente disponibile.

Se il medico sospetta un’infezione cerebrale come una meningite o un’encefalite, di solito viene eseguita una puntura lombare (rachicentesi).

L’elettroencefalografia (EEG) può aiutare a confermare la diagnosi. L’EEG è una procedura indolore e sicura che registra l’attività elettrica nel cervello. Il medico esamina la registrazione (elettroencefalogramma) per cercare segni di scariche elettriche anomale. A causa dello scarso tempo a disposizione per la registrazione, l’EEG può non rilevare alcune anomalie e il risultato può apparire normale anche nei pazienti affetti da disturbi convulsivi. L’EEG talvolta viene eseguito dopo che la persona è stata privata del sonno per 18-24 ore, perché la mancanza di sonno rende più probabili le scariche anomale.

L’EEG può essere ripetuto perché quando viene eseguito una seconda o addirittura una terza volta può rilevare un’attività convulsiva e talvolta aiutare a identificare il tipo di crisi convulsiva. A volte, queste informazioni non vengono rilevate alla prima esecuzione dell’esame.

Se la diagnosi è ancora incerta, possono essere effettuati degli esami specialistici, come il monitoraggio video EEG, presso un centro di epilessia.

Per il monitoraggio video EEG, le persone vengono ricoverate in ospedale per 2-7 giorni e l’EEG viene effettuato e registrato con un video. Se il soggetto assume un farmaco anticonvulsivante, questo spesso viene interrotto per aumentare le probabilità di una crisi. Se si manifesta una crisi convulsiva, il medico confronta la registrazione EEG con il video dell’evento. In seguito può essere in grado di identificare il tipo di crisi e l’area del cervello in cui è iniziata.

L’EEG ambulatoriale consente al medico di registrare l’attività cerebrale per blocchi di vari giorni, mentre il soggetto è a casa. Può essere utile se le convulsioni si ripresentano spesso in soggetti che non possono essere ricoverati in ospedale per un lungo periodo di tempo.