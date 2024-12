Sono necessarie misure di controllo e di supporto

Controllo dei fattori di rischio

Talvolta trattamenti per favorire la coagulazione del sangue

Talvolta intervento chirurgico per rimuovere l’accumulo di sangue

Generalmente, i soggetti colpiti da emorragia intracerebrale vengono ricoverati in unità di terapia intensiva (UTI) dove possono essere monitorati, ricevere il necessario supporto delle funzioni vitali (come la respirazione) ed essere trattati per eventuali problemi insorti.

Il trattamento di un’emorragia intracerebrale differisce da quello previsto per un ictus ischemico. Non vengono somministrati anticoagulanti (come eparina e warfarin), farmaci trombolitici e antipiastrinici (come l’aspirina), perché peggiorano l’emorragia.

Se le persone che stanno assumendo un anticoagulante hanno un ictus emorragico, possono aver bisogno di un trattamento che aiuti la coagulazione, come

Vitamina K, solitamente somministrata per via endovenosa

Trasfusione di piastrine

Trasfusione di sangue da cui sono state rimosse cellule ematiche e piastrine (plasma fresco congelato)

Una soluzione che contiene fattori di coagulazione e altre proteine che la favoriscono (concentrato di complesso protrombinico)

L’ipertensione arteriosa viene trattata solo se è molto alta. Diminuendo la pressione arteriosa troppo rapidamente o in modo eccessivo, si riduce l’afflusso di sangue a parti del cervello che sono già state private di sangue a causa dell’emorragia. In seguito, la mancanza di sangue può portare a un ictus (un ictus ischemico) in quelle parti del cervello.

L’intervento chirurgico per rimuovere il sangue accumulato ed alleviare la pressione all’interno del cranio viene effettuato raramente perché l’operazione in sé rischia di danneggiare il cervello. Inoltre, rimuovendo il sangue accumulato, si scatena un ulteriore sanguinamento, danneggiando maggiormente il cervello e portando a invalidità grave. Tuttavia, se il soggetto presenta un’emorragia molto diffusa nel telencefalo (la porzione di cervello responsabile per la coordinazione dei movimenti corporei) quest’intervento potrebbe essere un salvavita.

Se è presente idrocefalo, il chirurgo può inserire un drenaggio (drenaggio ventricolare esterno) nel cervello per ridurre rapidamente la pressione all’interno del cranio. Questa procedura può salvare la vita. Viene inserito un sottile tubicino nel cervello e il liquido fuoriesce in una sacca di raccolta esterna.

Ai pazienti che hanno avuto crisi convulsive vengono somministrati farmaci anticonvulsivanti.