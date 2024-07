I soggetti che usano grandi quantità di marijuana per molto tempo possono sviluppare problemi respiratori, come

Bronchite

Sibilo

Tosse

Aumento di catarro

Dolore addominale e sindrome del vomito ciclico

Tuttavia, le persone che fumano marijuana non sviluppano la malattia ostruttiva delle vie aeree, nemmeno quelle che fumano quotidianamente. Non vi sono prove di un aumento del rischio di tumori della testa e del collo o delle vie aeree, come avviene con il tabacco.

Secondo studi recenti, l’uso di marijuana iniziato durante l’adolescenza può portare a deficit cognitivo e a cambiamenti cerebrali.

L’iperemesi da cannabinoidi è una sindrome che è stata descritta di recente in cui chi consuma marijuana da molto tempo manifesta un’alternanza di attacchi di nausea e vomito. In genere, questa sindrome di risolve nel giro di 48 ore. Fare dei bagni caldi apporta un certo sollievo e, per i medici, rappresenta il più importante segno per diagnosticare la condizione.

Alcuni studi dimostrano che le donne che fumano marijuana hanno meno probabilità di concepire. Le donne che iniziano una gravidanza e fumano marijuana possono avere bambini più piccoli rispetto a quelle che non ne consumano, ma l’effetto sembra esiguo. Il delta-9-THC passa nel latte materno, ma non sono stati rilevati effetti nocivi nei neonati. Tuttavia, l’uso della marijuana non è consigliabile alle donne in gravidanza, che ne stanno cercando una o che sono in allattamento.

Gli uomini che fumano marijuana spesso hanno una conta spermatica ridotta, con conseguente possibile riduzione della fertilità.