Embolia polmonare (EP)

I farmaci anticoagulanti vengono somministrati per prevenire il passaggio dei coaguli di sangue esistenti ai polmoni e la formazione di ulteriori coaguli. Le opzioni includono l’eparina, il fondaparinux e gli anticoagulanti orali ad azione diretta, come apixaban, rivaroxaban, edoxaban e dabigatran, e talvolta il warfarin.

Un tipo di eparina , chiamata eparina non frazionata, viene somministrata in vena (per via endovenosa) e, pertanto, agisce rapidamente e può essere rapidamente invertita. Tuttavia, l’eparina richiede frequenti esami del sangue per monitorarne l’effetto e continui ricoveri. Un tipo diverso di eparina, chiamata eparina a basso peso molecolare, e un farmaco chiamato fondaparinux, vengono somministrati per via sottocutanea (iniezione sotto la cute) una o due volte al giorno. Questo vantaggio consente inoltre di utilizzare questi farmaci dopo la dimissione dall’ospedale e l’effetto del farmaco è più prevedibile perché i livelli non devono essere misurati.

Quando si utilizza l’edoxaban o il dabigatran, occorre somministrare la terapia con eparina (in vena o per iniezione sottocutanea) per i primissimi giorni di terapia prima di poter somministrare edoxaban o dabigatran, il che talvolta significa che il paziente deve restare in ospedale. Al contrario, quando si impiega il rivaroxaban o l’apixaban, se gli emboli polmonari sono di piccole dimensioni la terapia con eparina a volte non è necessaria. Quando si opta per la terapia con warfarin, vengono somministrati sia eparina che warfarin per i primi 5-10 giorni di terapia e, successivamente, viene utilizzato il warfarin in monoterapia.

La terapia con warfarin richiede esami del sangue periodici per garantire che il sangue sia sufficientemente fluido da impedire la formazione dei coaguli di sangue, ma non così fluido da causare una tendenza alle emorragie (definita anticoagulazione eccessiva). La dose di warfarin viene spesso adattata in base ai risultati degli esami del sangue. Inoltre, il warfarin interagisce con molti tipi di alimenti, farmaci e integratori, il che può far sì che il sangue sia troppo fluido o troppo viscoso. In caso di anticoagulazione eccessiva, può comparire un’emorragia grave in diversi organi.

Poiché molti farmaci possono interagire con il warfarin, chi lo assume deve consultare il medico prima di assumere qualsiasi altro farmaco o integratore, anche sostanze che possono essere ottenute senza prescrizione medica (farmaci da banco) come il paracetamolo o l’aspirina, preparazioni erboristiche e integratori alimentari. Potrebbe inoltre essere necessario assumere grandi quantità oppure evitare l’assunzione di alimenti ad alto tenore di vitamina K (che influisce sul processo di coagulazione del sangue) come broccoli, spinaci, cavolo e altre verdure a foglia verde, carne di fegato, pompelmo, succo di pompelmo e tè verde.

Gli anticoagulanti orali ad azione diretta, come apixaban, rivaroxaban, edoxaban, e dabigatran presentano molti vantaggi rispetto all’eparina o al warfarin. Come il warfarin, questi farmaci possono essere assunti per via orale, tuttavia correzioni della dose ed esami per monitorare il livello di anticoagulazione non sono necessari. Inoltre, questi farmaci non interagiscono spesso con alimenti o altri farmaci ed è meno probabile che provochino gravi episodi emorragici rispetto al warfarin. Il rivaroxaban deve essere sempre assunto durante i pasti.

I tempi di somministrazione degli anticoagulanti dipendono dalle condizioni del paziente. Se l’embolia polmonare è causata da un fattore di rischio reversibile, come un intervento, la terapia viene somministrata per 3 mesi. Se la causa è un problema a lungo termine, come un disturbo della coagulazione, il farmaco può essere somministrato a tempo indeterminato. Per esempio, i soggetti con embolie polmonari ricorrenti, dovute spesso a predisposizione trombogena ereditaria o al cancro, solitamente, assumono la terapia anticoagulante ininterrottamente. Gli studi di ricerca più recenti hanno dimostrato che in molti casi in cui il rivaroxaban o l’apixaban vengono continuati oltre i 6 mesi, la riduzione della dose diminuisce il rischio di sanguinamento e previene comunque la maggior parte dei coaguli ricorrenti.