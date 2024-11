Ipernatriemia (alti livelli di sodio nel sangue)

Misurazione del livello di sodio nel sangue

La diagnosi si basa sugli esami del sangue che indicano che i livelli di sodio sono alti.

Il medico può svolgere ulteriori esami per individuare le cause dell’ipernatriemia, tra cui misurazioni del volume e della concentrazione delle urine. Un esame speciale, detto test di deprivazione idrica, è utile per individuare alcune cause, come la resistenza all’argininavasopressina. Il medico controlla attentamente il paziente durante le 12 ore previste dal test, in quanto è potenzialmente pericoloso.