Panoramica sugli elettroliti

Più della metà del peso di una persona è costituito da acqua. I medici ritengono che l’acqua nell’organismo sia limitata a vari spazi, detti compartimenti idrici. I tre compartimenti principali sono:

Liquidi all’interno delle cellule

Liquidi nello spazio intorno alle cellule

Sangue

Per funzionare normalmente, l’organismo deve fare in modo che i livelli dei liquidi contenuti in queste aree non varino eccessivamente.

Alcuni minerali, specie i macrominerali (minerali di cui l’organismo ha bisogno in quantità relativamente consistenti) sono importanti in quanto elettroliti. Gli elettroliti sono minerali dotati di una carica elettrica quando sono sciolti in un liquido, ad esempio il sangue. Gli elettroliti ematici—sodio, potassio, cloruro e bicarbonato—aiutano a regolare le funzioni nervose e muscolari e mantengono l’equilibrio acido-base e l’equilibrio idrico, che devono rimanere nell’intervallo normale per il buon funzionamento dell’organismo.

Gli elettroliti, in particolare il sodio, consentono al corpo di mantenere nella norma i livelli dei liquidi nei compartimenti, dato che la quantità di liquidi in un compartimento dipende dalla concentrazione degli elettroliti al suo interno. Se la concentrazione di elettroliti è elevata, i liquidi si spostano in quel compartimento (un processo detto osmosi). Allo stesso modo, se la concentrazione di elettroliti è bassa, i liquidi escono dal compartimento. Per adeguare i livelli dei liquidi, l’organismo può spostare attivamente gli elettroliti all’interno o all’esterno delle cellule. Di conseguenza, avere la giusta concentrazione di elettroliti (equilibrio elettrolitico) è importante per mantenere l’equilibrio dei liquidi fra i compartimenti.

I reni contribuiscono a mantenere le concentrazioni degli elettroliti filtrando gli elettroliti e l’acqua contenuti nel sangue, restituendone parte al sangue ed eliminando la quantità in eccesso nelle urine. Pertanto, i reni aiutano a mantenere l’equilibrio tra gli elettroliti assunti ogni giorno consumando cibo e bevande e gli elettroliti e l’acqua eliminati dall’organismo nelle urine (escreti).

Se l’equilibrio degli elettroliti si altera, si possono sviluppare dei problemi di salute. Ad esempio, uno squilibrio elettrolitico può derivare da quanto segue: