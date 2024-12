Esame neurologico

Per valutare il tono muscolare, i medici chiedono innanzitutto alla persona di rilassare completamente i muscoli di un arto. In seguito, muovono l’arto della persona per determinare in quale misura il muscolo rilassato resiste involontariamente al movimento (tono muscolare). Come reagisce il tono muscolare sottoposto a movimento suggerisce possibili cause, come segue:

Tono muscolare irregolare e che aumenta improvvisamente quando il muscolo rilassato viene mosso (spasticità): può essere dovuto a un ictus o a una lesione del midollo spinale

Tono muscolare che aumenta in modo regolare: può essere dovuto a un disturbo dei gangli basali, come la malattia di Parkinson

Tono muscolare gravemente ridotto (flaccidità): può indicare un problema ai nervi esterni all’encefalo e al midollo spinale (nervi periferici), come una polineuropatia (una malattia che interessa molti nervi in tutto il corpo).

La flaccidità può essere presente per un breve periodo dopo una lesione che ha causato paralisi, come una lesione del midollo spinale. Quando la flaccidità è la conseguenza di una lesione del midollo spinale, il tono muscolare spesso aumenta gradatamente nel corso di giorni o settimane, arrivando eventualmente alla spasticità.

Se le persone sono spaventate o confuse durante l’esame, è possibile che non riescano a rilassare i muscoli. In questi casi, il tono muscolare può variare, rendendo la valutazione difficile per il medico.