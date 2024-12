Per ridurre la compressione della pelle, è necessario che le persone siano posizionate attentamente e che vengano utilizzati dispositivi di protezione e superfici di supporto. Negli stadi iniziali le piaghe da decubito di solito guariscono spontaneamente quando la compressione viene rimossa.

Il riposizionamento frequente (e la selezione della corretta posizione) rappresenta la maniera principale di alleviare la pressione. I pazienti costretti a letto dovrebbero essere girati almeno ogni 1-2 ore e, se sdraiati su un lato, dovrebbero essere posizionati ad angolo rispetto al materasso, per evitare la compressione diretta sulle anche. Per evitare gli effetti della trazione, il sollevamento della testata del letto dovrebbe essere minimo. Durante il riposizionamento, per evitare un’inutile frizione, è opportuno utilizzare dispositivi di sollevamento o lenzuola invece del trascinamento. I medici potrebbero fornire a chi si occupa del paziente istruzioni scritte per eseguire e documentare il riposizionamento. Le persone costrette sulla sedia a rotelle devono essere riposizionate ogni ora e incoraggiate a cambiare posizione autonomamente, se in grado di farlo, ogni 15 minuti. In caso contrario, gli assistenti devono aiutare le persone a cambiare posizione.

Imbottiture protettive come cuscini, cunei di schiuma e dispositivi di protezione del tallone, possono essere collocati tra e/o sotto le ginocchia, le caviglie e i talloni quando le persone sono sdraiate supine o su un lato. Le sporgenze ossee (come i gomiti e i talloni) possono essere protette con materiali morbidi, come cunei di schiuma e dispositivi di protezione del tallone. I cuscini morbidi per sedie vengono forniti alle persone in grado di sedere su una sedia.

Per ridurre la pressione, le superfici di supporto, come i materassi in schiuma e di altri tipo su cui si appoggiano le persone costrette a letto, possono essere cambiate. Vengono usate negli ospedali, nelle case di cura e a volte nelle residenze private. Le superfici di supporto sono classificate in maniera diversa, a seconda dell’utilizzo o meno di energia elettrica per l’attivazione. Le superfici statiche non richiedono elettricità, a differenza di quelle dinamiche.

Le superfici statiche includono le coperture e i materassi ad aria, di schiuma, di gel e ad acqua. I materassi di schiuma alveolata non sono in grado di alleviare la pressione. In generale, le superfici statiche aumentano l’area su cui viene distribuito il peso corporeo, diminuendo quindi la pressione e la trazione. Normalmente, le superfici statiche vengono usate per prevenire le piaghe da decubito o per trattare quelle al 1º stadio.

Le superfici dinamiche includono i materassi ad aria a pressione alternata, i materassi a bassa perdita d’aria e i materassi ad aria fluidizzata. I materassi ad aria a pressione alternata sono dotati di cellule d’aria che vengono alternativamente gonfiate e sgonfiate tramite una pompa, per spostare la pressione di supporto da un lato all’altro. I materassi a bassa perdita d’aria sono grandi cuscini permeabili all’aria che vengono continuamente gonfiati con aria. Il flusso dell’aria svolge una funzione di asciugatura sui tessuti. I materassi ad aria fluidizzata consentono la circolazione dell’aria. Riducono l’umidità e garantiscono il raffreddamento. Le superfici dinamiche vengono usate se l’ulcera da pressione non guarisce con l’uso di superfici statiche.