Cambiamenti nell’organismo associati all’invecchiamento

Il corretto funzionamento degli organi dipende da quanto funzionano bene le cellule al loro interno. Le cellule più vecchie, funzionano meno bene. Inoltre, in alcuni organi, le cellule muoiono e non sono sostituite, quindi il loro numero diminuisce. Il numero di cellule in testicoli, ovaie, fegato e reni diminuisce in modo marcato quando l’organismo invecchia. Quando il numero di cellule diventa troppo basso, un organo non può funzionare normalmente. Pertanto, con l’invecchiamento, la maggior parte degli organi funziona meno bene. Tuttavia, non tutti gli organi perdono un gran numero di cellule. Il cervello è un esempio. Le persone anziane sane non perdono molte cellule cerebrali. Perdite sostanziali si manifestano essenzialmente nelle persone che hanno subito un ictus o che presentano disturbi che causano la progressiva perdita di cellule nervose (disturbi neurodegenerativi), come la malattia di Alzheimer o il morbo di Parkinson.

Spesso, i primi segni dell’invecchiamento coinvolgono il sistema muscolo-scheletrico. Gli occhi, seguiti dagli orecchi, cominciano a cambiare nella prima parte della mezza età. Anche la maggior parte delle funzioni interne si deteriora con l’invecchiamento. Quasi tutte le funzioni corporee raggiungono il culmine poco prima dei 30 anni per poi iniziare un declino graduale ma continuo. Tuttavia, nonostante tale declino, la maggior parte delle funzioni rimane adeguata, in quanto la maggior parte degli organi comincia il proprio percorso con una capacità funzionale molto più elevata rispetto alle reali esigenze dell’organismo (la cosiddetta “riserva funzionale”). Ad esempio, se metà del fegato è distrutta, il tessuto rimanente è più che sufficiente per mantenere una normale funzione epatica. Pertanto, i disturbi, anziché l’invecchiamento, sono in genere responsabili della maggior parte della perdita funzionale in tarda età.

Sebbene la maggioranza delle funzioni rimanga adeguata, il declino funzionale significa che gli anziani sono meno capaci di gestire vari stress, tra cui un’intensa attività fisica, sbalzi di temperatura ambientale estremi e disturbi. Tale declino comporta anche una maggiore probabilità per gli anziani di sviluppare effetti collaterali associati ai farmaci. Alcuni organi sono più inclini ad avere disfunzioni sotto stress rispetto ad altri. Tra questi organi si annoverano il cuore e i vasi sanguigni, gli organi dell’apparato urinario (come i reni) e il cervello.