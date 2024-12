Emorragia subaracnoidea (ESA)

Per i pazienti con un aneurisma, viene effettuato un intervento chirurgico per isolare, bloccare o rinforzare le pareti dell’arteria debole, riducendo così il rischio di un successivo sanguinamento letale. Tali procedure sono difficili e, indipendentemente dalla tecnica usata, presentano un rischio di mortalità elevato, specie nei pazienti in stato di stupor o coma.

Il momento migliore per intervenire è piuttosto controverso e deve essere stabilito sulla base delle condizioni della persona. Se è possibile risvegliare il soggetto, la maggior parte dei neurochirurghi consiglia l’operazione entro 24 ore dalla comparsa dei sintomi, prima che compaiano idrocefalo e vasospasmo. Se non è possibile intervenire chirurgicamente, la procedura può essere ritardata di 10 giorni per ridurre i rischi della chirurgia, ma una recidiva diventa più probabile perché il periodo di attesa è più lungo.

Per riparare un aneurisma, si ricorre a una delle seguenti procedure chirurgiche (dette di chirurgia endovascolare):

Spirale endovascolare

Stenting endovascolare

La spirale endovascolare viene utilizzata comunemente. Essa comporta l’inserimento di una spirale in filo di ferro nell’aneurisma. A tal fine, viene inserito un catetere in un’arteria, solitamente dell’inguine, e viene fatto avanzare fino all’arteria cerebrale interessata. Viene iniettato un mezzo di contrasto per consentire al medico di rendere l’aneurisma visibile nella radiografia. Il catetere viene quindi utilizzato per inserire le spirali nell’aneurisma. Pertanto, questa procedura non richiede l’apertura del cranio. Rallentando il flusso sanguigno attraverso l’aneurisma, le spirali promuovono la formazione di coaguli, che sigillano l’aneurisma prevenendone la rottura. Le spirali endovascolari possono essere posizionate al momento dell’angiografia cerebrale, quando viene diagnosticato l’aneurisma. Le spirali rimangono in sede in modo permanente.

Nello stenting endovascolare, viene utilizzato un catetere per inserire un tubicino di rete metallica (stent) nell’apertura dell’aneurisma. Lo stent devia il normale flusso sanguigno attorno all’aneurisma, impedendo al sangue di entrarvi ed eliminando così il rischio di rottura. Lo stent rimane in sede in modo permanente.

Più raramente, viene posizionata una clip di metallo sull’aneurisma. In questa procedura, il chirurgo esegue un’incisione della cute della testa e rimuove un frammento di cranio in modo da riuscire a vedere l’aneurisma. La clip viene quindi inserita sull’apertura dell’aneurisma. Questa procedura evita che il sangue entri nell’aneurisma ed elimina il rischio di rottura. La clip rimane in sede in modo permanente. L’inserimento chirurgico di una clip richiede il ricovero ospedaliero per vari giorni.

La maggior parte delle clip posizionate 15-20 anni fa sono soggette alle forze magnetiche e rischiano di spostarsi durante una risonanza magnetica per immagini (RMI). Le persone che portano queste clip devono informare il medico quando si prende in considerazione l’eventualità di una RMI. Le clip di nuova generazione non subiscono le forze magnetiche.