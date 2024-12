(encefalopatia di Wernicke)

Valutazione medica

I medici sospettano la diagnosi in soggetti che presentano i sintomi caratteristici e denutrizione o carenza di tiamina, soprattutto se affetti da disturbo da uso di alcol.

Per escludere altre cause, in genere si ricorre a esami come quelli per la misurazione dei livelli glicemici, emocromo completo, test epatici ed esami di diagnostica per immagini. I livelli di tiamina non vengono misurati di routine.