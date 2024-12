Interazioni tra farmaci

Quando si assumono due farmaci con lo stesso effetto, i loro effetti terapeutici e collaterali possono essere intensificati. La duplicazione può avere luogo quando un soggetto assume per errore due farmaci (spesso almeno uno è un farmaco da banco) che contengono lo stesso principio attivo. Per esempio, un soggetto può assumere un farmaco per il raffreddore e un sonnifero, entrambi a base di difenidramina o un farmaco per l’influenza e un antidolorifico che contengono entrambi paracetamolo. Questo tipo di duplicazione è particolarmente probabile nel caso si assumano farmaci contenenti più ingredienti o venduti con i relativi nomi commerciali (e cioè, apparentemente diversi ma di fatto contenenti gli stessi ingredienti).

La conoscenza degli ingredienti del farmaco è importante, come lo è verificare ogni nuovo farmaco per evitare il rischio di duplicazione. Per esempio, molti antidolorifici con obbligo di prescrizione contengono un oppioide e paracetamolo. Il paziente che assume questo tipo di prodotto e non conosce gli ingredienti potrebbe acquistare un paracetamolo da banco per ottenere un’ulteriore attenuazione del dolore, rischiando la tossicità.

Problemi analoghi legati alla duplicazione possono insorgere quando si assumono due diversi farmaci con lo stesso effetto. La probabilità massima che ciò accada è legata alla consulenza di più medici, all’acquisto dei medicinali in farmacie diverse, o entrambe queste eventualità. I medici che non sono al corrente di quanto prescritto da altri operatori sanitari potrebbero prescrivere farmaci simili senza volerlo. Per esempio, quando due medici prescrivono uno stesso sedativo, o nel caso in cui un medico prescriva un farmaco per favorire il sonno e un altro prescriva un ansiolitico con effetti sedativi, possono comparire capogiri e uno stato di eccessiva sedazione.

I pazienti possono ridurre il rischio di una duplicazione di questo tipo fornendo a ciascun medico le informazioni relative a tutti i farmaci assunti e acquistando tutti i farmaci possibilmente nella stessa farmacia. È utile tenere un elenco scritto aggiornato di tutti i farmaci assunti e portarlo ad ogni visita dal medico. Inoltre, il paziente deve evitare di assumere farmaci prescritti in precedenza (come sonniferi o antidolorifici) senza consultare il medico o il farmacista, perché tale farmaco può duplicare o comunque interagire con uno dei farmaci in uso.