Panoramica sul ruolo del magnesio nell’organismo

Brookwood Baptist Health and Saint Vincent’s Ascension Health, Birmingham

Il magnesio è uno degli elettroliti dell’organismo, minerali dotati di una carica elettrica quando disciolti in liquidi corporei come il sangue, anche se la maggior parte del magnesio presente nell’organismo è priva di carica ed è legata alle proteine o immagazzinata nelle ossa. (Vedere anche Panoramica sugli elettroliti)

Le ossa contengono circa la metà del magnesio presente nell’organismo; il sangue ne contiene una piccola quantità. Il magnesio è necessario per la formazione delle ossa e dei denti e per il normale funzionamento dei nervi e dei muscoli. Anche il normale funzionamento di molti enzimi nell’organismo dipende dal magnesio. Il magnesio è anche legato al metabolismo del calcio e al metabolismo del potassio. Per mantenere un livello normale di magnesio nel sangue, gli adulti devono assumere da 310 a 420 milligrammi di magnesio al giorno.

Il livello di magnesio nel sangue dipende per lo più dalla sua assunzione attraverso gli alimenti — viene poi eliminato attraverso l’urina e le feci — e non tanto dalle riserve di magnesio in tutto l’organismo. Il livello di magnesio nel sangue può diventare:

Troppo alto (ipermagnesemia)

Troppo basso (ipomagnesemia)