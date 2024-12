Mezzi di prevenzione

Lo screening è l’esame di soggetti a rischio di una patologia, ma asintomatici (vedere anche Decisioni sugli esami medici, test di screening). Lo screening può consentire ai medici di identificare tempestivamente un disturbo e di iniziarne il trattamento rapidamente. Il trattamento precoce talvolta impedisce ai disturbi di diventare letali. Ad esempio, le anomalie della cervice o del colon possono essere diagnosticate e curate prima che assumano carattere cancerogeno.

I programmi di screening hanno prodotto una riduzione considerevole del numero di decessi causati da alcune patologie. Ad esempio, le morti per tumore cervicale, in passato la causa più comune di morte per tumore nelle donne americane, sono diminuite del 75% dal 1955. Tuttavia, la diminuzione varia da regione a regione, a seconda della disponibilità e dell’accessibilità dello screening e di altri fattori. Lo screening può inoltre consentire di identificare patologie non curabili, ma che possono essere trattate prima di arrecare troppi danni (ad esempio l’ipertensione arteriosa).

In genere, le raccomandazioni sullo screening vengono fatte dal governo o da organizzazioni professionali e si basano sulla migliore ricerca disponibile. Tuttavia, talvolta organizzazioni diverse fanno raccomandazioni diverse Vi sono diversi motivi per la diversità tra le raccomandazioni. Anche i migliori risultati di ricerca non sono sempre concludenti. Inoltre, le raccomandazioni di screening devono prendere in considerazione quanto le persone siano disposte ad assumersi rischi e a spendere del denaro, ovvero fattori che non possono essere noti con certezza. Pertanto, le decisioni relative allo screening sono personalizzate. I pazienti devono discutere lo screening con il proprio medico per stabilire cosa sia meglio per loro.

Sapevate che...

Si potrebbe pensare che sia necessario eseguire ogni esame in grado di diagnosticare una patologia seria. Lo screening può offrire grandi benefici, ma può anche creare problemi. Ad esempio, talvolta i risultati dei test di screening sono positivi in soggetti che non hanno la malattia. Di conseguenza, alcuni di questi soggetti vengono sottoposti a ulteriori esami di controllo e/o a trattamenti non necessari, spesso costosi e talvolta dolorosi o pericolosi.

In alcuni casi, gli screening rivelano anomalie che non possono essere trattate o che non è necessario trattare. Ad esempio, il tumore della prostata spesso mostra nell’anziano una progressione talmente lenta da non ripercuotersi sulla salute prima che il soggetto muoia per altra causa. In questi casi, il trattamento può avere esiti peggiori della malattia stessa. Un altro esempio riguarda l’uso della tomografia computerizzata (TC) corporea per lo screening universale dei tumori. Questo tipo di approccio non è raccomandato, perché non è associato a benefici (ad esempio salvare vite) superiori ai rischi (come lo sviluppo di disturbi causati dall’esposizione alle radiazioni, compreso il cancro). Inoltre, informare qualcuno che potrebbe avere una malattia grave può scatenare nel soggetto ansia che si ripercuote sulla salute.

Alla luce di tutte queste considerazioni, lo screening è raccomandato solo quando

il soggetto corre un rischio reale di sviluppare la patologia.

Il test di screening è accurato.

La patologia può essere trattata con maggiore efficacia quando è diagnosticata prima dello sviluppo di sintomi.

I benefici sanitari legati a un’adeguata procedura di screening la rendono relativamente efficace in termini di costi.

Alcuni test di screening (come i test per il tumore cervicale e del colon) sono raccomandati per tutti i soggetti di una certa età o sesso. Ai soggetti a maggiore rischio per la presenza di altri fattori di rischio, potrebbe essere consigliato sottoporsi a esami in età più giovane o a intervalli più frequenti rispetto alle persone con rischio nella norma oppure potrebbero essere raccomandati esami aggiuntivi. Ad esempio, un soggetto con un’anamnesi familiare di tumore del colon-retto o con una malattia che aumenta le probabilità di svilupparlo, come la colite ulcerosa, deve essere invitato a sottoporsi a una colonscopia di screening più spesso di quanto viene raccomandato per le persone con rischio nella norma. Alle donne con familiari strette che hanno avuto un cancro della mammella (anamnesi familiare), oltre alla mammografia può essere raccomandato lo screening per il cancro della mammella con risonanza magnetica per immagini (RMI).

Alcune misure di screening sono raccomandate in soggetti affetti da certi disturbi. Ad esempio, i soggetti diabetici dovranno controllare i piedi almeno una volta al giorno per la presenza di arrossamento o ulcere, che, se trascurate, potrebbero dare luogo a grave infezione e, in ultima analisi, alla necessità di amputazione.