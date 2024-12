I bifosfonati (alendronato, risedronato, ibandronato e acido zoledronico) sono utili nel trattamento di tutti i tipi di osteoporosi e sono solitamente i primi farmaci utilizzati. I bifosfonati si sono dimostrati validi nel ridurre il turnover osseo, e quindi la perdita ossea, nonché il rischio di fratture. L’alendronato e il risedronato possono essere assunti per bocca (per via orale). L’acido zoledronico può essere somministrato in vena (per via endovenosa). L’ibandronato può essere assunto per via orale o endovenosa.

Il bifosfonato per via orale deve essere deglutito con un bicchiere d’acqua (250 ml) al risveglio, a stomaco vuoto. Non si deve assumere alcun altro alimento, bevanda o farmaco nei 30-60 minuti successivi, perché gli alimenti presenti nello stomaco possono ridurre l’assorbimento del farmaco. Poiché i bifosfonati orali possono irritare la mucosa esofagea, il soggetto non deve coricarsi per almeno 30 minuti (60 minuti per l’ibandronato) dopo avere assunto la dose. Alcuni soggetti, inclusi quelli che hanno difficoltà di deglutizione, sintomi gastrointestinali (ad esempio, bruciore allo stomaco o nausea) e alcuni disturbi dell’esofago o dello stomaco, non devono assumere bifosfonati per via orale. Questi soggetti possono assumere l’ibandronato o l’acido zoledronico per via endovenosa. Inoltre, le seguenti persone non devono assumere bifosfonati:

Donne in gravidanza o che allattano

Persone con bassi livelli di calcio nel sangue

Persone che soffrono di malattie renali gravi

Nella maggior parte dei casi è necessario assumere questi farmaci per 3 o 5 anni, ma nel caso di alcuni soggetti a rischio particolarmente elevato di fratture può essere necessario un periodo più lungo. Spetta al medico decidere per quanto tempo sia necessario assumere un bifosfonato, in base alle condizioni mediche del soggetto e ai fattori di rischio di frattura. Durante e dopo il trattamento con un bifosfonato generalmente il medico esegue esami periodici per determinare se la massa ossea stia diminuendo. Se si osserva una diminuzione della massa ossea dopo l’interruzione dell’assunzione di un bifosfonato, il trattamento con un bifosfonato o con un altro farmaco può essere riavviato.

L’osteonecrosi della mandibola è una condizione rara che si è presentata in alcuni soggetti che assumono bifosfonati, denosumab o romosozumab. In questa condizione, l’osso mandibolare guarisce con difficoltà, soprattutto nei soggetti che hanno subito interventi odontoiatrici invasivi con coinvolgimento dell’osso mandibolare. Il rischio di sviluppare osteonecrosi della mandibola è eccezionalmente basso nei soggetti che assumono bifosfonati, e i potenziali vantaggi del trattamento dell’osteoporosi per prevenire le fratture ossee generalmente sono di gran lunga superiori ai potenziali rischi. Usati attenendosi alle prescrizioni, i bifosfonati prevengono molte più fratture rispetto ai casi di osteonecrosi della mandibola che potrebbero causare. I soggetti che assumono bifosfonati per via endovenosa, che sono stati sottoposti a radioterapia della testa e del collo per trattare un tumore, o una combinazione di questi, sono a rischio più elevato.

L’uso a lungo termine di bifosfonati può aumentare il rischio di sviluppare fratture non comuni dell’osso della coscia (femore). Per ridurre il rischio di queste fratture, il medico può far interrompere l’assunzione di bifosfonati per almeno 1-2 anni. Questi periodi di tempo programmati sono definiti vacanze dai bifosfonati o dai farmaci. Il medico valuta attentamente la durata di una vacanza dai bifosfonati basando la propria decisione su determinati fattori quali l’età del soggetto, gli esiti della DEXA, la presenza o meno di fratture pregresse e la probabilità di cadere. I soggetti in vacanza dai bifosfonati devono essere regolarmente monitorati per determinare l’eventuale riduzione della densità ossea. Poiché il rischio di frattura aumenta durante i periodi di sospensione, i medici cercano di equilibrare i benefici dei bifosfonati con i possibili effetti collaterali.

In generale, se utilizzati attenendosi alle prescrizioni, i bifosfonati per prevenire le fratture ossee registrano benefici di gran lunga superiori ai potenziali rischi.

Quanto a prevenzione della perdita ossea, denosumab è simile ai bifosfonati. Denosumab viene somministrato ambulatorialmente come iniezione sottocutanea due volte all’anno. Analogamente ai bifosfonati, denosumab causa molto raramente l’osteonecrosi della mandibola e può aumentare il rischio di subire fratture insolite del femore. Denosumab è stato studiato in pazienti con malattia renale cronica e, con l’opportuno monitoraggio, il suo utilizzo è stato dichiarato sicuro. I soggetti che assumono denosumab non devono saltare dosi o sospendere il farmaco, poiché eventuali ritardi nell’assunzione o la sospensione del farmaco potrebbero causare una perdita della densità ossea con conseguente aumento del rischio di fratture vertebrali.

Il raloxifene è un farmaco simile agli estrogeni che può essere utile nella prevenzione e nel trattamento della perdita ossea, ma senza alcuni degli effetti collaterali negativi degli estrogeni. Il raloxifene viene prescritto ai soggetti che non possono o preferiscono non assumere bifosfonati. Il raloxifene può ridurre il rischio di fratture vertebrali e potrebbe ridurre il rischio di tumore mammario invasivo.

Gli uomini non traggono beneficio dagli estrogeni, ma possono beneficiare di una terapia sostitutiva testosteronica se i livelli di testosterone sono bassi.

La terapia ormonale (ad esempio con estrogeni) aiuta a conservare la densità ossea nelle donne e può essere utilizzata come prevenzione o trattamento. Tuttavia, dal momento che per molte donne i rischi della terapia ormonale possono essere superiori ai vantaggi, molto spesso la terapia ormonale non è l’opzione terapeutica utilizzata. Le decisioni riguardanti una terapia sostitutiva di estrogeni dopo la menopausa sono complesse (vedere Terapia ormonale per la menopausa).

La calcitonina, che inibisce la deplezione ossea, è stata studiata per il trattamento dell’osteoporosi. La calcitonina non riduce il rischio di frattura, ma può contribuire ad alleviare il dolore causato dalle fratture vertebrali. La calcitonina è solitamente assunta tramite spray nasale. Il suo impiego può ridurre i livelli di calcio nel sangue che, pertanto, devono essere monitorati.

Romosozumab aumenta la densità ossea dell’anca e del rachide lombare e riduce il rischio di frattura nelle donne in post-menopausa. Romosozumab viene somministrato mediante iniezione una volta al mese per 1 anno. Romosozumab è sconsigliato nei 12 mesi successivi a un attacco cardiaco o a un ictus.

Gli agenti anabolici (teriparatide e abaloparatide) aumentano la formazione di nuova materia ossea, aumentano la densità ossea e diminuiscono la probabilità di fratture. Il teriparatide (una forma sintetica di ormone paratiroideo) e l’abaloparatide (un farmaco simile all’ormone paratiroideo) devono essere autoiniettati quotidianamente. Questa terapia è utilizzata in alcune persone che

sviluppano una perdita ossea marcata o nuove fratture durante il trattamento con un bifosfonato

non possono assumere bifosfonati

presentano un’osteoporosi particolarmente grave o molte fratture (in particolare fratture vertebrali)

sono affette da osteoporosi causata da corticosteroidi

Romosozumab agisce anche come agente anabolizzante.