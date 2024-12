Tutti i vaccini anti-pneumococco vengono iniettati in un muscolo. Le raccomandazioni e il vaccino somministrato dipendono dall’età del soggetto e da altri fattori. (Vedere anche CDC: Pneumococcal Vaccination: Summary of Who and when to Vaccinate [Vaccinazione antipneumococcica: sintesi su chi e quando vaccinare].)

I bambini fino a 18 anni devono ricevere il vaccino antipneumococcico, di solito in 4 dosi all’età di 2 mesi, 4 mesi, 6 mesi e tra 12 e 15 mesi, nell’ambito del programma vaccinale di routine raccomandato per i bambini (vedere CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age [CDC: Calendario vaccinale per bambini e adolescenti in base all’età]).

I soggetti di età pari o superiore a 65 anni che non hanno precedentemente ricevuto un vaccino coniugato o la cui anamnesi vaccinale è sconosciuta devono ricevere

1 dose di PCV20 oppure

1 dose di PCV15 seguita da una dose di PPSV23

I soggetti di età compresa tra 19 e 64 anni che presentano determinate patologie o fattori di rischio (vedere di seguito), che non hanno precedentemente ricevuto un vaccino coniugato e la cui anamnesi vaccinale è sconosciuta devono ricevere

1 dose di PCV20 oppure

1 dose di PCV15 seguita da una dose di PPSV23

Devono ricevere il vaccino antipneumococcico i soggetti di età compresa tra 19 e 64 anni che presentano una qualsiasi delle seguenti caratteristiche:

Per entrambe le fasce di età adulta, la dose di PPSV23 deve seguire la dose di PCV15 dopo almeno 1 anno. Tuttavia, a volte si valuta un periodo minimo di 8 settimane tra PCV15 e PPSV23 per gli adulti in condizioni che causano una compromissione immunitaria, con un impianto cocleare o con perdita di liquido cerebrospinale (LCS). Per i soggetti che hanno precedentemente ricevuto una dose di vaccino anti-pneumococco, vedere inoltre le raccomandazioni dettagliate relative a ulteriori somministrazioni del vaccino anti-pneumococco CDC: Recommendations for Ages 19 Years or Older [Raccomandazioni dai 19 anni in poi].

In presenza di una malattia temporanea, i medici solitamente rimandano la somministrazione del vaccino fino alla sua risoluzione (vedere anche CDC: Who Should NOT Get Vaccinated With These Vaccines? [Chi NON deve essere vaccinato con questi vaccini?]).