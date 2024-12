L’ambliopia spesso non causa sintomi. Viene comunemente riscontrata solo durante un esame oculistico di routine.

I bambini affetti da ambliopia potrebbero non accorgersi di vedere meno da un occhio oppure potrebbero essere troppo piccoli per riuscire a descrivere i propri sintomi. Fra i segni che suggeriscono un disturbo della vista nei bambini vi sono lo strizzare gli occhi, il coprirsi un occhio con la mano o avere gli occhi che guardano in direzioni diverse.

Una cataratta completa può far diventare la pupilla bianca (leucocoria) visibile nelle foto, ma una cataratta parziale può passare inosservata. Alcuni bambini più grandi possono riferire un problema di vista in un occhio o avere una scarsa percezione della profondità. Spesso, però, i bambini non mostrano alcun problema. Questo perché se un occhio vede bene e l’altro no, riescono a compensare lo squilibrio e non sembrano diversi dai coetanei.