Carboidrati, proteine e grassi

In base alla grandezza della molecola, i carboidrati possono essere semplici o complessi.

Carboidrati semplici: i carboidrati semplici sono costituiti da vari tipi di zucchero, come il fruttosio (zucchero della frutta) e il saccarosio (zucchero da tavola). Poiché sono molecole piccole, possono essere scomposte e assorbite rapidamente dall’organismo e rappresentano la fonte più veloce di energia. Aumentano rapidamente il livello di glucosio nel sangue (glicemia), che è anch’esso un carboidrato semplice. La frutta, i latticini, il miele e lo sciroppo d’acero contengono grandi quantità di carboidrati semplici, che conferiscono un sapore dolce a caramelle e dolciumi.

Carboidrati complessi: sono composti da lunghe catene di carboidrati semplici. Poiché i carboidrati complessi sono molecole più grandi rispetto ai carboidrati semplici, devono essere scomposti in carboidrati semplici prima di poter essere assorbiti. Di conseguenza, tendono a fornire energia all’organismo più lentamente rispetto ai carboidrati semplici, ma comunque più rapidamente rispetto alle proteine o ai grassi. Poiché vengono digeriti più lentamente rispetto ai carboidrati semplici, presentano una minore probabilità di essere convertiti in grassi. Inoltre, aumentano i livelli di zucchero nel sangue più lentamente e li portano a livelli inferiori rispetto ai carboidrati semplici, ma per un periodo di tempo più lungo. I carboidrati complessi comprendono gli amidi e le fibre, che si trovano nei prodotti che contengono frumento (come pane e pasta), in altri tipi di cereali (come segale e mais), nei fagioli e nei tuberi (come le patate e le patate dolci).

I carboidrati possono essere

Raffinati

Grezzi

Raffinato significa che il cibo viene sottoposto a un’elaborazione complessa, vengono eliminate le fibre e la crusca, nonché molte vitamine e minerali in essi contenuti. Di conseguenza, tali carboidrati vengono elaborati rapidamente dall’organismo e forniscono poco nutrimento sebbene contengano all’incirca lo stesso numero di calorie. I prodotti raffinati sono spesso arricchiti e ciò implica l’aggiunta di vitamine e minerali per aumentarne il valore nutrizionale. Una dieta ricca di carboidrati semplici o raffinati tende ad aumentare il rischio di obesità e diabete.

Se una persona consuma una quantità di carboidrati superiore a quella necessaria, l’organismo immagazzina alcuni di questi carboidrati all’interno delle cellule (come il glicogeno) e trasforma il resto in grassi. Il glicogeno è un carboidrato complesso che l’organismo può convertire in modo rapido e semplice in energia. Il glicogeno viene immagazzinato nel fegato e nei muscoli. I muscoli usano il glicogeno per l’energia durante i periodi di attività fisica intensa. La quantità di carboidrati immagazzinata sotto forma di glicogeno rappresenta quasi il fabbisogno calorico di una giornata. Altri tessuti dell’organismo immagazzinano riserve di carboidrati complessi, che non possono essere utilizzati per fornire energia.

La maggior parte degli specialisti raccomanda di assumere circa il 50%-55% delle calorie giornaliere totali sotto forma di carboidrati, per lo più provenienti da frutta, verdura, fagioli, legumi e cereali non raffinati. Gli zuccheri aggiunti dovrebbero fornire meno del 10% dell’introito calorico totale giornaliero. Per zuccheri aggiunti s’intendono sciroppi e altri dolcificanti calorici utilizzati in altri prodotti alimentari. Gli zuccheri aggiunti sono elencati come ingredienti sulle etichette degli alimenti. Essi comprendono zucchero scuro, dolcificanti a base di mais, destrosio, fruttosio, glucosio, sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio, miele, zucchero invertito, lattosio, sciroppo di malto, maltosio, molassa, zucchero grezzo, sucrosio, trealosio e zucchero turbinado. Gli zuccheri presenti naturalmente negli alimenti, come quelli della frutta o del latte, non sono zuccheri aggiunti.

Indice glicemico L’indice glicemico consente di classificare gli alimenti in base alla rapidità con la quale il consumo dei carboidrati in essi contenuti aumenta i livelli glicemici. I valori vanno da 1 (il più lento) a 100 (il più veloce, l’indice del glucosio puro). Tuttavia, la velocità con la quale il livello aumenta effettivamente dipende anche da quali altri alimenti vengono ingeriti contemporaneamente e da altri fattori. L’indice glicemico tende a essere più basso per i carboidrati complessi rispetto ai carboidrati semplici, ma esistono alcune eccezioni. Ad esempio, il fruttosio (il semplice zucchero carboidrato presente nella frutta) ha un basso indice glicemico. Sull’indice glicemico degli alimenti influiscono anche i seguenti fattori: Elaborazione: alimenti elaborati, raffinati o tritati finemente tendono ad avere un indice glicemico più elevato.

Tipo di amido: tipi di amido diversi vengono assorbiti in modo differente. Ad esempio, l’amido della patata viene digerito e assorbito nel flusso sanguigno in modo relativamente veloce. L’amido dell’orzo viene digerito e assorbito molto più lentamente.

Contenuto di fibre: quanto maggiore è la quantità di fibre in un alimento, tanto più difficile sarà la sua digestione. Di conseguenza, lo zucchero viene assorbito più lentamente nel flusso sanguigno.

Maturità della frutta: quanto maggiore è il grado di maturazione della frutta, tanto maggiori saranno il suo contenuto di zucchero e l’indice glicemico.

Contenuto lipidico o acido: quanto maggiore è il contenuto lipidico o acido di un alimento, tanto più lenti saranno la digestione e l’assorbimento degli zuccheri che contiene nel torrente ematico.

Preparazione: il modo in cui viene preparato il cibo può influenzare la rapidità con cui viene assorbito nel torrente ematico. Generalmente, la cottura o la triturazione degli alimenti ne aumenta l’indice glicemico in quanto tali processi agevolano la digestione e l’assorbimento del cibo.

Altri fattori: il modo in cui l’organismo elabora gli alimenti varia da persona a persona e influenza la rapidità con la quale i carboidrati vengono convertiti in zucchero e assorbiti. Influiscono anche la qualità della masticazione degli alimenti e la velocità con la quale vengono deglutiti. L’indice glicemico è importante in quanto i carboidrati che aumentano rapidamente i livelli della glicemia (quelli con un elevato indice glicemico) aumentano rapidamente anche i livelli di insulina. L’aumento di insulina può determinare bassi livelli di zucchero nel sangue (ipoglicemia) e fame, che tende a indurre un consumo eccessivo di calorie e l’aumento di peso. Tuttavia, i dietologi non ritengono più che l’assunzione di alimenti con basso indice glicemico aiuti le persone a perdere peso. I carboidrati con un basso indice glicemico non aumentano di molto i livelli di insulina. Di conseguenza, il senso di sazietà dopo avere mangiato dura più a lungo. Consumare carboidrati con un basso indice glicemico tende anche a indurre livelli di colesterolo più sani e riduce il rischio di obesità e diabete mellito e, nelle persone con diabete, il rischio di complicanze dovute al diabete. Nonostante l’associazione tra gli alimenti con un basso indice glicemico e una salute migliore, l’uso dell’indice per la scelta degli alimenti non porta automaticamente a una dieta sana. Ad esempio, l’indice glicemico delle patatine fritte e di alcune barrette dolci, alimenti non salutari, è inferiore a quello di alcuni cibi sani, come ad esempio il riso integrale. Alcuni alimenti con un indice glicemico elevato contengono vitamine e minerali importanti. Di conseguenza, questo indice deve essere usato solo come guida generale alla scelta degli alimenti. Tabella Indice glicemico di alcuni alimenti Tabella