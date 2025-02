Sindromi coronariche acute (attacco cardiaco; infarto miocardico; angina instabile)

Il fattore più importante nel trattamento precoce di un attacco cardiaco è di recarsi quanto prima in ospedale in modo che i medici possano tentare di ripristinare il flusso ematico nell’arteria colpita. In caso di sospetto attacco cardiaco, il paziente deve assumere una compressa di aspirina subito dopo aver chiamato l’ambulanza. Se l’aspirina non viene assunta a casa o somministrata dal personale di primo soccorso, viene somministrata immediatamente non appena giunti in ospedale. Tale terapia aumenta le possibilità di sopravvivenza riducendo le dimensioni del trombo coronarico (eventualmente presente). I soggetti allergici all’aspirina possono assumere clopidogrel, ticlopidina o ticagrelor come alternativa. In alcuni casi si opta per un trattamento combinato con aspirina e clopidogrel, ticlopidina o ticagrelor.

Vengono somministrati farmaci per prevenire la formazione di coaguli di sangue, per ridurre l’ansia e per ridurre le dimensioni cardiache. Potrebbe essere necessario assumere questi farmaci per un certo periodo dopo il recupero da un attacco cardiaco. I farmaci servono a ridurre il carico di lavoro del cuore durante e dopo un attacco cardiaco.

Poiché una riduzione del carico di lavoro cardiaco contribuisce anche a contenere il danno tissutale, in genere, si somministra anche un beta-bloccante per rallentare la frequenza cardiaca. Il rallentamento della frequenza consente di alleggerire il carico cardiaco e riduce l’area di tessuto leso.

La maggior parte dei pazienti viene trattata anche con un farmaco anticoagulante, come l’eparina, per cercare di prevenire la formazione di ulteriori coaguli di sangue.

Alla maggior parte dei soggetti viene somministrata la nitroglicerina, che allevia il dolore riducendo il carico di lavoro cardiaco e dilatando le arterie. Di solito, all’inizio, i nitroderivati vengono somministrati per via sublinguale e, successivamente, per via endovenosa. Occasionalmente, se la nitroglicerina non può essere usata o non è efficace, il medico somministra morfina per ridurre il fastidio e l’ansia.

Gli inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina (ACE) possono ridurre la dilatazione cardiaca e aumentare le possibilità di sopravvivenza in molti soggetti. Pertanto, tali farmaci vengono di solito somministrati nei giorni immediatamente successivi all’attacco cardiaco e sono prescritti indefinitamente.

Le statine sono utilizzate da lungo tempo per la prevenzione delle coronaropatie, ma di recente è emerso che questa categoria di farmaci produce anche un beneficio a breve termine nei soggetti affetti da una sindrome coronarica acuta. La somministrazione di una statina è limitata ai pazienti che non ne assumano già un altro tipo.

Ulteriori informazioni sui farmaci utilizzati per trattare l’attacco cardiaco sono disponibili nella tabella Farmaci utilizzati per il trattamento delle coronaropatie.