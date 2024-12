Panoramica sull’avvelenamento

La priorità quando si intende soccorrere una persona avvelenata consiste nel non rimanere avvelenati.

Le persone esposte a un gas tossico devono essere allontanate rapidamente dalla fonte e portate preferibilmente all’aria aperta; tuttavia, gli interventi di soccorso devono essere eseguiti da personale specializzato. È opportuno prendere in considerazione un addestramento specifico e le dovute precauzioni per evitare di essere sopraffatti da gas o sostanze chimiche tossiche durante i soccorsi. (Vedere anche Panoramica sulle armi in grado di provocare stragi di massa.)

In caso di sversamento di sostanze chimiche, tutti gli indumenti contaminati, comprese scarpe, calze e gioielli, devono essere immediatamente rimossi. La cute deve essere lavata con abbondante acqua e sapone, e gli occhi, quando esposti, devono essere accuratamente bagnati con acqua o soluzione salina. I soccorritori devono fare attenzione a non esporsi alla contaminazione.

Se il soggetto sembra molto grave, deve essere chiamato il pronto intervento (in Italia il 118). Se necessario, le persone presenti devono eseguire la rianimazione cardiopolmonare (RCP). Se il soggetto non appare molto grave, i presenti possono contattare telefonicamente il più vicino centro antiveleni per un consiglio. In Italia i numeri dei principali centri antiveleni si trovano su http://www.po.camcom.it/doc/consuma/guide/569_centriveleni.pdf Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Web dell’American Association of Poison Control Centers (www.aapcc.org). Nel caso in cui chi chiama conosca l’identità del veleno e la quantità ingerita, il trattamento può essere spesso iniziato in loco, previa raccomandazione del centro antiveleni.

I contenitori di veleni e farmaci, eventualmente assunti dalla persona interessata (compresi i prodotti da banco), devono essere conservati e consegnati al medico o al personale di soccorso. Il centro antiveleni può consigliare di somministrare carbone attivo prima dell’arrivo in ospedale e, in alcuni casi, di somministrare sciroppo di ipecacuana per indurre il vomito, specialmente se il soggetto deve intraprendere un lungo viaggio per raggiungere l’ospedale. Tuttavia, salvo diversa raccomandazione, il carbone e lo sciroppo di ipecacuana non vanno somministrati in casa o dai primi soccorritori (come il personale dell’ambulanza). Lo sciroppo di ipecacuana può avere effetti imprevedibili, spesso causa vomito prolungato senza eliminare quantità considerevoli di veleno dallo stomaco.