La tomografia computerizzata (TC) a fascio di elettroni è in grado di rilevare la quantità di depositi di calcio nelle arterie coronarie. La quantità di calcio presente (punteggio del calcio) è approssimativamente proporzionale alla probabilità che il soggetto sviluppi angina o attacco cardiaco. Tuttavia, poiché i depositi di calcio possono essere presenti anche in soggetti con grado di stenosi arteriosa non elevato, il punteggio non è un fattore predittivo della necessità di ICP o CABG. Il medico può valutare l’uso di TC a fascio di elettroni come strumento di screening nei soggetti a rischio intermedio di coronaropatia, nei soggetti con sintomi di malattia coronarica il cui test da sforzo è risultato inconcludente e in alcuni soggetti con sintomi di coronaropatia atipici. La TC a fascio di elettroni non è raccomandata per lo screening di tutti i pazienti, a prescindere dai sintomi, in parte perché li espone a una certa quantità di radiazioni.

La TC multidetettore, o angiografia con TC (angio-TAC), utilizza uno scanner TC ad alta velocità con numerosi piccoli rilevatori in grado di identificare accuratamente le stenosi coronariche. La tecnica non è invasiva ed è molto accurata nell’escludere una stenosi dell’arteria coronaria come fonte dei sintomi del paziente (specialmente nei soggetti che non sono in grado di sottoporsi al test da sforzo o nei quali il test da sforzo ha dato esiti inconcludenti). Può inoltre trovare impiego per stabilire se lo stent o l’innesto di bypass siano ostruiti, per visualizzare l’anatomia venosa cardiaca e coronarica e per valutare se gli ateromi contengano depositi di calcio. Tuttavia, la tecnica non può essere usata nelle donne in gravidanza o in soggetti che non siano in grado di trattenere il fiato per 15-20 secondi per 3 o 4 volte nel corso della procedura. Inoltre, poiché il test non è efficace se il cuore batte rapidamente, nei soggetti con una frequenza cardiaca superiore a 65 battiti al minuto si somministrano farmaci per ridurla. I soggetti che non siano in grado di tollerare questo tipo di farmaci o una bassa frequenza cardiaca non possono sottoporsi al test. I pazienti sono inoltre esposti a significative quantità di radiazioni.

La risonanza magnetica per immagini (RMI) cardiaca è utile nella valutazione del cuore e dei grandi vasi che si dipartono dal cuore (aorta e arterie polmonari). Questa tecnica evita qualsiasi esposizione alle radiazioni. Nei soggetti con coronaropatia la RMI può trovare impiego per valutare il grado di stenosi delle arterie, misurare il flusso sanguigno nelle arterie coronarie e verificare il grado di irrorazione sanguigna. La RMI può inoltre essere usata per valutare eventuali alterazioni della parete cardiaca sotto sforzo (potenzialmente indicative di scarsa irrorazione sanguigna in quell’area) e l’eventuale possibilità di recupero di lesioni di regioni del muscolo cardiaco a seguito di attacco cardiaco (valutazione dell’autosufficienza).