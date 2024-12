Panoramica sulle patologie dei denti

L’odontoiatria cosmetica può migliorare sensibilmente l’aspetto di una persona.

Bonding: con questa tecnica vengono fissate otturazioni del colore dei denti ai denti naturali con una minima preparazione dei denti. Il bonding è un trattamento conservativo per riparare denti fratturati o spezzati, per chiudere gli spazi tra i denti o per coprire una porzione del dente allo scopo di modificarne la dimensione, il colore o la forma. Viene utilizzata una soluzione leggermente acida per pulire e rendere ruvida la superficie del dente in maniera tale che possa aderirvi una resina del colore dei denti (costituita generalmente da un particolare tipo di materiale plastico definito composito). Il bonding permette al dentista di migliorare l’aspetto estetico dei denti senza rimuovere una quantità eccessiva della struttura del dente.

Le faccette di porcellana sono simili al bonding, ma si usa porcellana del colore dei denti invece del composito per mascherare le discromie o per modificare la forma dei denti. La procedura richiede spesso due sedute. Dopo aver preparato i denti, viene fatta un’impronta. Le faccette di porcellana sono quindi realizzate in un laboratorio odontotecnico, a volte utilizzando una scansione digitale e fresatura. Le faccette vengono fissate ai denti utilizzando un cemento resinoso.

Lo sbiancamento è un processo utilizzato dai dentisti per schiarire i denti. L’efficacia dello sbiancamento varia a seconda del colore originale dei denti. I prodotti utilizzati per lo sbiancamento domestico generalmente contengono un gel a base di perossido di idrogeno, che viene applicato su una vaschetta aderente personalizzata simile a un bite che mantiene la soluzione vicino ai denti. L’agente sbiancante, a seconda della concentrazione, si applica alla bocca per alcune ore al giorno o perfino durante la notte per 2-4 settimane. Lo sbiancamento può essere eseguito anche in uno studio dentistico, in cui il processo è molto più rapido. Inoltre, è possibile applicare da soli delle strisce sbiancanti. Le strisce sono spesso molto efficaci ed è possibile usarle a casa in tutta sicurezza. I dentifrici contenenti agenti sbiancanti come il perossido di idrogeno e il bicarbonato hanno dimostrato un effetto sbiancante sui denti, ma spesso sono meno efficaci rispetto ai prodotti applicati da professionisti. L’effetto collaterale più comune dello sbiancamento è l’ipersensibilità dei denti. Lo sbiancamento può anche non essere efficace per persone i cui denti si sono scuriti o che presentano discromie dovute alla carie, all’effetto collaterale di alcuni farmaci o di alcune patologie o, ancora, a denti morti.