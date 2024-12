Terapia sostitutiva della nicotina (NRT), bupropione e vareniclina sono tutte terapie farmacologiche che aiutano a ridurre il disagio dell’astinenza da nicotina, consentendo al soggetto di concentrarsi sugli aspetti comportamentali della cessazione del fumo.

La terapia sostitutiva della nicotina è disponibile in diverse formulazioni, come cerotti, gomme, pastiglie e spray nasale. Tutti forniscono nicotina al cervello, ma non con la rapidità di una sigaretta. La velocità con cui un farmaco raggiunge il cervello ne aumenta il potenziale di dipendenza. Di conseguenza, solo pochissimi soggetti sviluppano dipendenza ai prodotti sostitutivi della nicotina. Cerotti, gomme e pastiglie sono disponibili come prodotti da banco; gli spray nasali sono disponibili negli Stati Uniti solo su prescrizione. In precedenza disponibile su prescrizione, l’inalatore di nicotina è stato sospeso negli Stati Uniti nel 2023. Lo spray orale alla nicotina è disponibile in molti Paesi al di fuori degli Stati Uniti, ma non è approvato negli Stati Uniti.

La combinazione sostitutiva della nicotina, che in genere combina un cerotto alla nicotina a lunga durata d’azione con una formulazione ad azione più rapida (gomma, pastiglia o spray nasale) è una strategia particolarmente efficace, che come minimo raddoppia la probabilità di riuscire a smettere di fumare sul lungo termine.

I prodotti sostitutivi della nicotina necessitano di alcune precauzioni:

I soggetti con disturbi della mandibola (temporomandibolare) non devono utilizzare le gomme da masticare.

I soggetti con sensibilità cutanea grave non devono utilizzare i cerotti transdermici.

Questi prodotti possono avere effetti nocivi nelle donne in gravidanza.

I soggetti che hanno avuto attacchi cardiaci recenti o determinati disturbi dei vasi sanguigni devono consultare il medico prima di utilizzare uno di questi prodotti.

Il bupropione è un antidepressivo con obbligo di prescrizione che aiuta i soggetti con e senza depressione a smettere di fumare. Il bupropione può essere associato a un prodotto sostitutivo della nicotina. Se usati insieme, hanno una percentuale più alta di successo rispetto a quanto non facciano da soli. I risultati di entrambi i farmaci sono migliori se usati con un programma di modifica del comportamento. I soggetti a rischio di crisi convulsive non devono usare il bupropione.

La vareniclina, un altro farmaco su prescrizione, aiuta a ridurre la voglia di sigarette e i sintomi da astinenza, rende il fumo meno gratificante e aumenta il successo dei tentativi di smettere di fumare a lungo termine. La vareniclina agisce in due modi:

Blocca parzialmente i recettori cerebrali che sono interessati dalla nicotina, alleviando i sintomi da astinenza.

Impedisce alla nicotina di attaccarsi ai recettori, in modo tale che un fumatore che assume vareniclina trova meno gratificante fumare.

Alcuni soggetti che hanno assunto bupropione SR o vareniclina hanno manifestato gravi effetti collaterali al sistema nervoso o comportamentali, come ostilità, agitazione, umore depresso, altre alterazioni comportamentali, pensieri suicidi e tentativi di suicidio o suicidio. Chiunque manifesti uno qualsiasi di questi effetti, deve immediatamente interrompere l’assunzione del farmaco e rivolgersi al medico.

Le terapie in corso di sperimentazione per smettere di fumare includono i farmaci citisina, bromocriptina e topiramato. La terapia vaccinale è stata studiata e si è dimostrata inefficace.

I farmaci sostitutivi della nicotina e altri farmaci per smettere di fumare (bupropione e vareniclina) vengono generalmente assunti per 8-12 settimane; alcuni possono essere assunti più a lungo per aiutare a prevenire le recidive.

In questo momento, i farmaci per smettere di fumare e i prodotti sostitutivi della nicotina non sono raccomandati di routine per i soggetti:

In gravidanza

Che non fumano regolarmente o fumano solo poche sigarette al giorno

Adolescenti (di età inferiore ai 18 anni)

Che utilizzano tabacco non da fumo

In linea generale, tutti i fumatori devono parlare con il medico per valutare quale dei diversi farmaci disponibili per aiutare a smettere di fumare sia il più adatto a loro. Inoltre, è sempre opportuno leggere i foglietti illustrativi allegati a tutti i prodotti per smettere di fumare.

Le sigarette elettroniche possono talvolta essere prese in considerazione nei programmi per smettere di fumare, sebbene la loro efficacia non sia ben comprovata. Inoltre vi è la preoccupazione che, dato che la nicotina inalata da alcune sigarette elettroniche raggiunge il cervello con la stessa rapidità della nicotina delle sigarette normali, la dipendenza di un soggetto potrebbe restare invariata.