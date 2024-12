Panoramica sulle malattie epatiche

Una malattia epatica può manifestarsi in diversi modi. Le manifestazioni caratteristiche includono

Ittero (pigmentazione giallastra della cute e delle sclere)

Colestasi (riduzione o arresto del flusso biliare)

Epatomegalia (ingrossamento del fegato)

Ipertensione portale (pressione eccessivamente elevata nelle vene che trasportano il sangue dall’intestino al fegato)

Ascite (accumulo di liquido nella cavità addominale)

Encefalopatia epatica (deterioramento delle funzioni cerebrali imputabile all’accumulo di sostanze tossiche normalmente rimosse dal fegato)

Insufficienza epatica

Talvolta le manifestazioni dell’epatopatia non sono evidenti. Ad esempio, i sintomi possono comprendere affaticamento, una sensazione generale di malessere, perdita dell’appetito, e una lieve perdita di peso, ma è possibile che non vengano riconosciuti, in quanto sono comuni anche in molte altre patologie. Per tale motivo, una malattia epatica può non essere facilmente riconosciuta, soprattutto negli stadi precoci.

