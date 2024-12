Lo scopo del primo soccorso è quello di salvare la vita, prevenire il peggioramento di traumi o malattie o accelerare la guarigione. In questo capitolo sarà trattato il primo soccorso in caso di soffocamento, emorragia interna, ferite minori e traumi minori dei tessuti molli. In altri capitoli viene affrontato il primo soccorso per: