Visita oculistica

A volte esami di diagnostica per immagini

Fin dai primi mesi di vita, i bambini dovrebbero essere esaminati periodicamente per valutare la vista e rilevare lo strabismo a partire da qualche mese di età. Durante l’esame, il medico espone gli occhi alla luce per valutarne la riflessione, che deve essere nello stesso punto per entrambe le pupille.

I bambini più grandi possono essere sottoposti a una visita più approfondita. Ad esempio si chiede loro di riconoscere oggetti o lettere tenendo un occhio coperto ed eseguire altri test per valutare l’allineamento degli occhi. Tutti i bambini con strabismo devono essere visitati da un oculista specializzato nella valutazione e nel trattamento di tutti i tipi di disturbi oculari (oftalmologo). (Vedere anche L’esame oculistico.)

Nei bambini con paralisi del nervo cranico possono essere necessari esami di diagnostica per immagini, come la tomografia computerizzata (TC) o la risonanza magnetica per immagini (RMI) del cervello o del midollo spinale. Inoltre, possono essere effettuate analisi del sangue per ricercare patologie genetiche.