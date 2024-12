Tumore del colon-retto

Intervento chirurgico

Talvolta chemioterapia, radioterapia o entrambe

Nella maggior parte dei casi di tumore del colon, il tratto canceroso dell’intestino e i linfonodi adiacenti vengono asportati chirurgicamente, collegando le estremità restanti dell’intestino stesso. Se il tumore è penetrato nella parete dell’intestino crasso e si è diffuso a un numero molto limitato di linfonodi adiacenti, la chemioterapia dopo l’asportazione chirurgica di tutto il tumore visibile può prolungare la sopravvivenza, sebbene gli effetti di questi trattamenti siano spesso modesti.

Per il tumore rettale, il tipo di intervento si basa sulla distanza rispetto all’ano e sul grado di accrescimento in profondità nella parete rettale. L’asportazione completa del retto e dell’ano significa necessità di colostomia permanente. Una colostomia è un’apertura creata chirurgicamente tra l’intestino crasso e la parete addominale. Il contenuto dell’intestino crasso si svuota in una sacca colostomica, passando attraverso la parete addominale. Se il medico può lasciare parte del retto e l’ano è intatto, la colostomia può essere temporanea. Una volta guariti i tessuti (dopo diversi mesi), è possibile procedere ad un altro intervento chirurgico per ricollegare il moncone rettale al tratto terminale dell’intestino crasso e chiudere la colostomia.

Informazioni sulla colostomia

Se il cancro del retto è penetrato attraverso la parete rettale e si è diffuso a un numero molto limitato di linfonodi adiacenti, la chemioterapia associata a radioterapia (vedere Terapia antitumorale combinata) prima o dopo l’asportazione chirurgica di tutto il tumore visibile può prolungare la sopravvivenza.

Quando il cancro si è diffuso ai linfonodi lontani dal colon o dal retto, alla mucosa della cavità addominale o ad altri organi, non è più suscettibile di guarigione con il solo trattamento chirurgico. Tuttavia, l’intervento chirurgico in alcuni casi si effettua per risolvere un’eventuale ostruzione intestinale e attenuare i sintomi. La chemioterapia a base di un solo farmaco o combinazioni di farmaci può ridurre il cancro e prolungare l’aspettativa di vita di diversi mesi. Il medico spesso discute le cure terminali con il paziente, i familiari e gli altri professionisti sanitari (vedere Opzioni terapeutiche per il malato terminale).

Stadiazione del tumore del colon

Quando il cancro si è diffuso (ha metastatizzato) solo al fegato, il tumore viene talvolta asportato chirurgicamente. In alternativa, si iniettano farmaci chemioterapici o semi radioattivi direttamente nell’arteria che irrora il fegato. Una piccola pompa inserita chirurgicamente sottocute o una pompa esterna da indossare su una cinta permette al soggetto di muoversi durante il trattamento. Questo trattamento può fornire benefici maggiori di quelli ottenuti con il metodo tradizionale, ma sono necessarie ulteriori ricerche. L’ablazione con radiofrequenza, che utilizza una corrente alternata (corrente CA) ad alta frequenza per riscaldare e distruggere il tessuto, è una terapia alternativa per determinati soggetti con tumori del fegato. La radioterapia focalizzata sui tumori può essere inoltre utilizzata come palliazione (per cercare di alleviare i sintomi senza necessariamente mirare alla guarigione).

Se il cancro ostruisce il colon in un paziente che non può essere sottoposto a intervento chirurgico per scarse condizioni generali, è possibile attenuare i sintomi con altri metodi. Un trattamento prevede la riduzione della massa tumorale con una sonda che applica corrente elettrica (elettrocauterizzazione) o talvolta con un laser. In alternativa, si può usare un tubicino di rete metallica espandibile (stent) per tenere aperta l’area ostruita. Tutti questi trattamenti possono essere applicati con colonscopia. Anche se spesso consentono al paziente di sentirsi meglio per un certo periodo, non prolungano il tempo di sopravvivenza.