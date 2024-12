Panoramica sulla polmonite

Dove si trovano i soggetti quando si sviluppa la polmonite è un aspetto importante, dal momento che nei diversi contesti tendono ad essere presenti organismi differenti. Gli organismi presenti in alcuni contesti, come gli ospedali, sono solitamente più pericolosi e più frequentemente resistenti agli antibiotici rispetto agli organismi presenti altrove. Inoltre, i soggetti in alcuni contesti hanno maggiori probabilità di presentare disturbi che aumentano la tendenza a sviluppare la polmonite. Alcune categorie di polmonite comprendono

La polmonite acquisita in comunità, che si sviluppa nei soggetti che vivono nella comunità

La polmonite acquisita in ospedale, ovvero un’infezione contratta in ospedale

La polmonite associata all’assistenza sanitaria, un’infezione contratta in ambienti assistenziali diversi dagli ospedali, ad esempio le case di riposo o i centri dialisi, viene considerata un sottogruppo della polmonite acquisita in comunità perché in questi casi la polmonite tende ad essere causata dagli stessi microrganismi che possono provocare l’infezione in altre persone che vivono nella comunità.

Altre categorie di polmonite comprendono

La polmonite da aspirazione, che insorge quando grandi volumi o particelle (ad esempio, saliva, cibo o vomito) vengono aspirati e non sono eliminati dai polmoni. La polmonite da aspirazione può insorgere in soggetti con difficoltà di deglutizione, ad esempio soggetti che hanno avuto un ictus, nonché in soggetti con livelli ridotti di coscienza dovuti a farmaci sedativi o sostanze illegali, alcol o altri motivi.

La polmonite ostruttiva, che si sviluppa quando si accumulano batteri dietro un’ostruzione delle vie aeree nei polmoni (causata ad esempio da un tumore)

Polmonite atipica è un termine usato per descrivere una forma lieve di polmonite acquisita in comunità che non richiede riposo a letto o ricovero. Alcune persone potrebbero perfino sentirsi in grado di andare a lavorare e partecipare ad altre attività quotidiane.