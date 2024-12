Panoramica sul sonno

Gli anziani hanno la tendenza a fare sonnellini perché non dormono bene durante la notte. La pennichella durante il giorno più aiutare a compensare la mancanza di sonno durante la notte, ma può anche rendere più difficile dormire di notte. La pennichella è possibile perché il corpo che invecchia è meno in grado di regolare la pressione arteriosa come necessario. Ad esempio, dopo un lauto pasto, la pressione arteriosa diminuisce e il corpo deve pompare più sangue alla testa. Il corpo che invecchia è meno in grado di fare tutte queste regolazioni. Di conseguenza, le persone anziane si sdraiano più spesso e a volte finiscono per assopirsi.