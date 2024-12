Farmaci per il trattamento dell’ipertensione

Gli adrenolitici comprendono gli alfa-bloccanti, i beta-bloccanti, gli alfa-beta-bloccanti e gli adrenolitici periferici. Tali farmaci bloccano gli effetti del sistema simpatico, la parte del sistema nervoso autonomo che può rispondere rapidamente allo stress aumentando la pressione arteriosa.

I beta-bloccanti non sono più considerati farmaci di prima linea per il trattamento dell’ipertensione. Sono talvolta utili per i soggetti che hanno subito un infarto, con tachicardia, angina pectoris (dolore toracico dovuto a un inadeguato afflusso di sangue al muscolo cardiaco) o emicranie.

Anche gli alfa-bloccanti non trovano più impiego come terapia principale per l’ipertensione, perché non riducono il rischio di morte. I bloccanti adrenergici periferici trovano generalmente impiego solo se è necessario un terzo o un quarto tipo di farmaco per controllare la pressione arteriosa.