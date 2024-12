Osteoartrite (OA)

I farmaci sono utilizzati per integrare l’esercizio e la fisioterapia. I farmaci, che possono essere utilizzati singolarmente o in combinazione, non alterano direttamente il decorso dell’osteoartrite. Vengono utilizzati per ridurre i sintomi e quindi per permettere di svolgere più attività quotidiane normali.

Si può assumere un farmaco antinfiammatorio non steroideo (FANS) per ridurre dolore e gonfiore. I FANS riducono il dolore e l’infiammazione nelle articolazioni. I FANS sono disponibili anche sotto forma di gel e di creme da far penetrare nella cute (come diclofenac gel 1%), sull’articolazione delle mani e delle ginocchia, questi prodotti possono aiutare ad alleviare i sintomi. I FANS assunti per via orale presentano un rischio di gravi effetti collaterali e, pertanto, devono essere utilizzati per il più breve tempo possibile. I soggetti che assumono FANS per via orale spesso assumono anche un farmaco per proteggere la mucosa gastrica e possono inoltre essere sottoposti a monitoraggio della funzionalità renale e della pressione arteriosa.

A volte possono essere necessari altri tipi di farmaci antidolorifici. Ad esempio, una crema con pepe di cayenna (il principio attivo è la capsaicina) può essere applicata direttamente sulla cute che ricopre l’articolazione. Il medico potrebbe anche consigliare dei cerotti contenenti lidocaina per alleviare il dolore, ma non esistono prove sulla loro efficacia. La duloxetina, un tipo di antidepressivo assunto per via orale, può ridurre il dolore causato dall’osteoartrite.

Il paracetamolo può essere utile per alcuni soggetti, in particolare chi non può assumere FANS. Tuttavia, il paracetamolo non è efficace quanto i FANS per alleviare il dolore articolare. È bene non assumere paracetamolo in dosi superiori a quelle consigliate, soprattutto se si è affetti da una malattia del fegato o si consuma alcol in grandi quantità. Quando si assume paracetamolo, è bene anche assicurarsi di non prendere contemporaneamente uno dei numerosi farmaci da banco che lo contengono.

Si devono evitare analgesici (o antidolorifici) più potenti, come il tramadolo o altri oppioidi.

Diversi integratori alimentari (come glucosamina solfato e condroitina solfato) sono stati testati per i loro possibili benefici nel trattamento dell’osteoartrite. Finora i risultati sono misti e il beneficio potenziale apportato da glucosamina solfato e condroitina solfato per alleviare il dolore non è chiaro. Inoltre, non sembra che modifichino la progressione del danno articolare. L’uso di altri integratori alimentari, come la curcuma e la Boswellia serrata, non è normalmente raccomandato. Le persone possono ragionevolmente provarli, ma le evidenze che tali integratori riducano il dolore sono limitate.