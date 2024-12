Una combinazione di psicoterapia e farmaci

Il disturbo viene spesso gestito con un’associazione di psicoterapia e terapia farmacologica. La psicoterapia può risolvere le cause alla base dell’ansia e fornire soluzioni per affrontarla.

Alcuni antidepressivi, in particolar modo gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (come l’escitalopram) e gli inibitori della ricaptazione della serotonina-noradrenalina (come la venlafaxina), sono efficaci per il disturbo d’ansia generalizzato. Questi antidepressivi di solito richiedono alcune settimane per alleviare l’ansia; per tale motivo, ad alcuni soggetti insieme a un antidepressivo viene inizialmente prescritta una benzodiazepina. Le benzodiazepine sono farmaci ansiolitici che alleviano rapidamente l’ansia, di solito quasi immediatamente. Tuttavia, poiché l’uso a lungo termine di benzodiazepine può portare a farmacodipendenza e dipendenza (vedere Ansia e farmaci sedativi), solitamente questi farmaci vengono somministrati solo per un periodo di tempo relativamente breve. Quando l’antidepressivo e la psicoterapia iniziano ad avere effetto, la dose della benzodiazepina può venire gradualmente ridotta e infine interrotta. Le benzodiazepine non devono essere interrotte bruscamente.

Il buspirone, un altro ansiolitico, è efficace in alcuni soggetti con disturbo d’ansia generalizzato. tuttavia, richiede almeno 2 settimane prima che inizi ad agire.

Prodotti erboristici, come kava e valeriana possono avere proprietà ansiolitiche, sebbene non sia stata ancora dimostrata la loro efficacia e sicurezza nel trattamento dei disturbi ansiosi, come il disturbo ansioso generalizzato, e sono necessari altri studi in merito.

La terapia cognitivo-comportamentale si è dimostrata efficace nel trattamento del disturbo d’ansia generalizzato. Con questa terapia, il soggetto impara a:

Riconoscere quando il pensiero viene distorto

Controllare il pensiero distorto

Modificare il comportamento di conseguenza

Inoltre possono essere d’aiuto tecniche di rilassamento, come lo yoga, la meditazione, l’esercizio fisico e le tecniche di biofeedback (vedere Tecniche mente-corpo).