Tumore del polmone

Di solito, il primo esame è una radiografia del torace. La radiografia del torace è in grado di individuare la maggior parte dei tumori polmonari, ma può non evidenziare quelli di piccole dimensioni. In alcuni casi, la presenza di un’anomalia rilevata con una radiografia toracica eseguita per altri motivi (per esempio, prima di un intervento chirurgico) fornisce ai medici il primo indizio, anche se non costituisce evidenza di cancro.

Successivamente, il paziente può essere sottoposto alla tomografia computerizzata (TC). La TC può evidenziare sintomatologie caratteristiche che agevolano la diagnosi. Inoltre, può emergere la presenza di piccoli tumori che non sono visibili alla radiografia toracica e di eventuali linfonodi toracici ingrossati.

Nuove tecniche, come la tomografia a emissione di positroni (PET) e la scansione PET-TC, che combina le tecnologie PET e TC in un solo apparecchio, sono sempre più utilizzate per valutare i pazienti con sospetto tumore e vengono spesso impiegate per agevolare l’identificazione delle metastasi. Anche la risonanza magnetica per immagini (RMI) può essere utile se la TC o la PET-TC non forniscono informazioni sufficienti.