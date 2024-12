Tumore dell’ovaio, delle tube di Falloppio e tumore peritoneale primitivo

Ecografia

Talvolta, una TC o una RMI

Esami del sangue

È difficile diagnosticare un tumore dell’ovaio allo stadio iniziale, poiché i sintomi si manifestano, generalmente, solo quando la massa tumorale è già abbastanza sviluppata o si sono formate metastasi, oppure perché molti disturbi meno gravi producono gli stessi sintomi.

Se durante l’esame obiettivo i medici individuano un ovaio ingrossato o sospettano un tumore dell’ovaio in base ai sintomi, procedono immediatamente all’ecografia. Talvolta si ricorre alla tomografia computerizzata (TC) o alla risonanza magnetica per immagini (RMI) per cercare di distinguere una cisti ovarica da una massa tumorale solida. Se si sospetta un tumore in stadio avanzato, prima dell’intervento chirurgico si effettua una TC o una tomografia a emissione di positroni (PET) per determinare l’estensione del tumore.

Se un tumore appare improbabile, la donna viene sottoposta a controlli periodici.

Se i medici sospettano un tumore o se i risultati degli esami non sono chiari, si eseguono esami del sangue per misurare i livelli di sostanze che possano indicare la presenza di un tumore (marcatori tumorali) come l’antigene tumorale 125 (CA-125). Livelli anomali di marcatori tumorali non confermano la diagnosi di tumore, ma se associati ad altre informazioni, possono contribuire ad appoggiarla.

Viene eseguita una biopsia per confermare la diagnosi di tumore dell’ovaio e, se la diagnosi è confermata, per determinare il tipo di tumore. I medici esaminano le ovaie e altri organi addominali e pelvici (per controllare l’eventuale diffusione). Questa procedura può essere eseguita in due modi:

Laparoscopia: mediante una sottile sonda a fibre ottiche flessibile (laparoscopio) inserita attraverso una piccola incisione appena sotto l’ombelico, in particolare se si ritiene che il tumore non sia in stadio avanzato. Attraverso il laparoscopio, vengono inseriti degli strumenti, talvolta con assistenza robotica, per prelevare campioni da vari altri tessuti ed esaminare le ovaie e gli altri organi. Le informazioni così ottenute possono aiutare i medici a stabilire l’eventuale presenza di metastasi e la loro localizzazione (stadiazione). Il trattamento del tumore ovarico può anche prevedere l’asportazione delle ovaie mediante la laparoscopia.

Chirurgia a cielo aperto: se ritengono che il tumore sia allo stadio avanzato, i medici possono decidere di procedere con un intervento che prevede l’incisione dell’addome per osservare direttamente l’utero e i tessuti circostanti, stabilire lo stadio di avanzamento del tumore e rimuoverne il più possibile.

I medici valutano se raccomandare test genetici a qualsiasi donna con una diagnosi di tumore ovarico (o delle tube di Falloppio). Si informano anche di eventuali tumori avuti da familiari. Queste informazioni possono aiutare i medici a identificare le donne che hanno una maggiore probabilità di presentare una forma ereditaria di tumore, come quella causata da mutazioni dei geni BRCA.