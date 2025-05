Panoramica sulla coronaropatia

L’intervento coronarico percutaneo o ICP (detto anche angioplastica coronarica transluminale percutanea, [percutaneous transluminal coronary angioplasty, PTCA]) viene utilizzato per i soggetti con una sindrome coronarica acuta (acute coronary syndrome, ACS) o per alcuni soggetti con angina non sufficientemente controllata dai farmaci.

Nell’ICP i medici inseriscono un ago in un’arteria del polso (arteria radiale) o nell’arteria principale della coscia (arteria femorale). Successivamente, una lunga guida metallica viene introdotta nell’ago per raggiungere, attraverso l’aorta, la coronaria stenotica. Si introduce sulla guida metallica un catetere con un palloncino sulla punta, che viene spinto fino all’arteria malata. Si posiziona il catetere in modo che il palloncino si trovi a livello della stenosi. Il palloncino viene quindi gonfiato per alcuni secondi. Il palloncino gonfiato allarga l’arteria e comprime l’ateroma, ovvero il restringimento del vaso, dilatando l’arteria. L’azione di gonfiaggio e sgonfiaggio può essere ripetuta più volte.

Angioplastica con stent Immagine

Capire l’angioplastica Video

Per mantenere l’arteria dilatata, vi si introduce in genere un tubicino costituito da filo metallico o da una rete di fili (stent). Nella maggioranza dei casi si utilizzano stent rivestiti con un farmaco (detti stent a rilascio di farmaco), che viene rilasciato lentamente per aiutare a prevenire una nuova ostruzione dell’arteria coronaria, un problema comune nel caso degli stent non rivestiti (detti stent metallici nudi). Tuttavia, anche se gli stent a rilascio di farmaco sono molto utili per mantenere la pervietà dell’arteria, i pazienti con questo tipo di stent presentano un rischio lievemente più alto di sviluppare trombi nello stent rispetto ai pazienti con uno stent metallico nudo. Per ridurre il rischio di formazione di trombi, i pazienti con stent assumono aspirina più un altro farmaco antipiastrinico (farmaci che impediscono alle piastrine di aggregarsi per formare coaguli) per almeno 3-12 mesi dopo l’impianto dello stent. Spesso la terapia antipiastrinica viene avviata prima dell’impianto dello stent. Se l’arteria si ostruisce nuovamente a causa della formazione di un coagulo o per altre cause, è possibile sottoporre il paziente a un secondo ICP.

In molti soggetti l’ICP viene preferito all’intervento di bypass aorto-coronarico (CABG), perché è meno invasivo e il periodo di recupero è più breve. Tuttavia, è possibile che l’area coronarica interessata non sia adatta all’esecuzione di ICP per la sede, la lunghezza, la quota di calcio presente o altri fattori. Inoltre, i soggetti con varie aree stenotiche o altre condizioni possono sopravvivere più a lungo dopo un intervento di CABG piuttosto che di ICP. Pertanto i medici stabiliscono accuratamente se un soggetto sia candidato o meno a tale procedura.

Angioplastica Video