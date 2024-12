In presenza di sintomi suggestivi di ostruzione arteriosa, si sottopone il paziente a test volti a verificare la sede e l’entità dell’ostruzione. In base all’organo apparentemente coinvolto, si eseguono accertamenti diversi. Per esempio, in caso di sospetta ostruzione di un’arteria nel cuore, si eseguono un elettrocardiogramma (ECG), esami del sangue per la rilevazione di sostanze (marker cardiaci) che indichino una lesione a danno del cuore e, a volte, test da sforzo o cateterismo cardiaco.

I soggetti con arterie aterosclerotiche in un organo spesso presentano aterosclerosi in altre arterie. Pertanto, al riscontro di un’ostruzione aterosclerotica in un’arteria, per esempio, nell’arto inferiore, generalmente si svolgono una serie di accertamenti volti a verificare eventuale ostruzione in altre arterie, come quelle cardiache.

Nei pazienti con ostruzione aterosclerotica si valutano anche certi fattori di rischio. Per esempio, si misurano i livelli di glucosio, colesterolo e trigliceridi nel sangue. Queste analisi si svolgono anche nell’ambito della valutazione annuale di routine in pazienti adulti.

Poiché alcune placche nelle arterie sono associate a maggiori probabilità di frammentarsi e indurre la formazione di un coagulo rispetto ad altre, in alcuni casi, si eseguono test per verificare l’eventuale presenza di tali placche pericolose. Nessun esame è conclusivo, ma oggi trovano impiego l'angiografia con tomografia computerizzata (TC), l'ecografia endovascolare (che usa una sonda a ultrasuoni sulla punta del catetere posizionato all'interno di un'arteria) in corso di cateterismo cardiaco, l'angiografia coronaria e una serie di altri test per immagini e analisi del sangue.